Саратовский филиал ПГК увеличил объем погрузки

В I квартале 2017 года Саратовский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез около 1 млн тонн грузов, на 17% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала вырос на 22% и составил 1,35 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок по Приволжской железной дороге (ПривЖД) выросла с 10% до 11%.

Основную номенклатуру грузов составили нефть и нефтепродукты, химические, минеральные удобрения, черные металлы, цемент.

Положительная динамика достигнута за счет расширения клиентской базы филиала и конкурентоспособных условий перевозок.

В частности, по сравнению с аналогичными показателями 2016 года, погрузка нефти и нефтепродуктов выросла на 6,5%, до 431 тыс. тонн, погрузка химических и минеральных удобрений — в 2 раза, до 207 тыс. тонн, кокса — в 4 раза, до 49 тыс. тонн.

Объем внутренних перевозок Саратовского филиала ПГК по территории России вырос на 20% и составил 699 тыс. тонн, объем экспортных грузов увеличился на 9%, до 277 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Приволжской железной дороги в адрес грузополучателей Московской, Северо-Кавказской, Приволжской, Северной, Юго-Восточной, Октябрьской, Куйбышевской, Свердловской, Горьковской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также на экспорт — в страны ближнего и дальнего зарубежья, через порты Черного и Балтийского морей.