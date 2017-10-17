Сергей Бочаров: "Сегодня регионы ПФО максимально вовлечены в проекты АСИ"

Сергей Бочаров возглавил представительство Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) в Приволжском федеральном округе более года назад. Насколько изменилась ситуация в регионах ПФО в плане внедрения инноваций, как выглядит Самарская область на этом фоне? Может ли бизнесмен, работающий в социальной сфере, быть успешным с коммерческой точки зрения? С какими вызовами сталкиваются регионы ПФО, улучшая инвестиционный климат? На эти и другие вопросы глава представительства ответил в интервью журналисту портала "Волга Ньюс".

— Что вы считаете главным достижением за прошедший год в работе представительства?

— Нам удалось добиться многого. За прошедший год наша команда стала больше. К нам присоединились общественные представители агентства в Самарской, Пензенской, Кировской, Саратовской областях, а также в Республике Марий Эл.

Важным достижением является консолидация экспертного сообщества, бизнеса, научного сообщества, общественных представителей вокруг повестки агентства. В округе работает мощная команда экспертов, контролирующая реализацию властями 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Сегодня регионы ПФО максимально вовлечены в проекты агентства, включая строительство детских технопарков "Кванториум", создание центров инноваций в социальной сфере. В округе сформирован проектный офис по теме: "Развитие и управление талантами".

Привлекаем субъекты ПФО к реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста и участию в движении WorldSkills. Главная задача — сформировать новые модели эффективного взаимодействия бизнеса, общества и власти по управлению и развитию талантами.

Субъекты ПФО, если сравнивать с другими округами, направили больше всего заявок на Всероссийский конкурс практик и инициатив социально-экономического развития регионов России. К примеру, в 2016 году победителем конкурса стал проект из Республики Удмуртия "Моя школьная карта", инициированный ПАО АКБ "Ижкомбанк".

Небанковская карта, много лет применяемая в образовательных учреждениях Удмуртии, разрабатывалась для безналичной оплаты питания и проезда ребенка в транспорте, контроля посещения школы. Благодаря ей ребенок может потратить средства только на определенные цели, организатор питания снижает издержки. Школе проще вести учет. У карты предусмотрены и дополнительные функции. По состоянию на май 2017 года, в проекте участвует более 125 школ в 11 населенных пунктах Удмуртии, всего выпущено около 120 тыс. карт.

Наиболее успешные проекты попадают в онлайн-библиотеку "Магазин верных решений". Площадка была представлена на Российском инвестиционном форуме в Сочи в этом году. Регионы могут учиться друг у друга, как бизнес-проект социального характера или практику решения проблемного вопроса внедрить в жизнь.

— Насколько изменилась ситуация в регионах ПФО в плане внедрения инноваций? Как бы вы могли охарактеризовать Самарскую область?

— Региональные власти субъектов ПФО уделяют большое внимание теме инноваций. Действуют федеральные и местные программы поддержки подобных предприятий, стартапов, серьезно развивается инфраструктура для них. В ПФО функционируют 11 инновационных кластеров в восьми регионах.

В Самарской области могу выделить Инновационный территориальный аэрокосмический кластер, в котором работают 13 предприятий региона. Ключевыми направлениями его работы являются: авиастроение, космическая промышленность, оборонная промышленность, образовательные услуги. На предприятиях кластера работают более 43 тыс. работников. На 1 рубль бюджетных инвестиций отгружается инновационной продукции на 47 рублей.

В регионах ПФО создано шесть технопарков в сфере высоких технологий — в Нижегородской, Пензенской, Самарской областях, в Республике Мордовия и два парка — в Республике Татарстан.

В Самарской области работает технопарк "Жигулевская долина", который является одним из самых больших в России. В нем созданы общественно-деловой центр, лаборатории, учебный центр, производственные помещения, центр технического обеспечения. В технопарке насчитывается более 80 организаций-резидентов, работающих в таких отраслях, как — IT-технологии, космические разработки, энергоэффективность, химия, биотехнология и медицина.

В Приволжском федеральном округе большое внимание уделяем программе мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году "Национальная технологическая инициатива". Всего в России отобраны 16 пилотных регионов по реализации НТИ, из них — пять из ПФО (Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Самарская и Ульяновская области). Уже поддержаны первые проекты, ведется работа по поиску и отбору новых компаний для включения их в повестку НТИ.

К примеру, Самарская область была представлена как регион НТИ с учетом необходимости развития трех кластеров: аэрокосмического, медицинского, автомобильного.

В экосистеме большое внимание уделено региональному проектному офису НТИ, которым является центр инноваций StartupSamara. Важная составляющая — развитие экосистем вузов как центров технических компетенций, направленных на обучение профессиям будущего. Кроме вузов в этой цепочке огромную роль играют детские образовательные учреждения, кружки, детский технопарк.

— Насколько тесно связана сегодня наука с инновациями в регионах ПФО?

— Взаимодействие с вузами порой имеет определяющий характер при развитии инноваций. Наукоемкие предприятия должны иметь тесный контакт с ведущими высшими учебными заведениями региона, реализовывать совместные проекты.

Успешным примером является опыт Самарского государственного медицинского университета. Меня впечатлили разработки сотрудников Института инновационного развития при СамГМУ. Особенно удивил Интерактивный анатомический стол "Пирогов". Насколько мне известно, разработкой уже заинтересовались инвесторы и партнеры из других регионов России. Вот это успешный пример работы с инновациями в регионе.

Создан Приволжский проектный офис МариНет (распределенные системы морского транспорта без экипажа — прим. ВН) в рамках Национальной технологической инициативы на базе Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. Основной целью его создания является повышение активности предприятий в продвижении проектов, соответствующих "Дорожной карте" МариНет НТИ.

Офис, который будет заниматься экспертизой проектов, обучением участников МариНет подготовке проектов, а также их техническим, экономическим, маркетинговым и управленческим сопровождением, является одним из направлений Программы развития НГТУ как опорного университета.

Также есть ряд успешных проектов Нижегородского государственного университета им Н. И. Лобачевского. Это — клиника ядерной медицины как уникальный проект по диагностике и лечению ранней стадии онкологии; многокомпонентный 3d принтер уникальный для России, печатающий из сплава трех металлов, аналоги которому есть только в некоторых странах мира.

— Востребованы ли сегодня инновационные проекты, связанные с альтернативной энергетикой? Насколько готовы к их внедрению в регионах ПФО?

— Приведу один очень показательный пример. Это строительство ветропарка мощностью 35 мВТ в Ульяновской области. Инвестиции в проект составили более 65 млн евро. За счет ветропарка можно будет заменить треть традиционной электроэнергии, потребляемой Ульяновской областью на возобновляемую.

Реализация проекта стала возможной при поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и команды правительства региона. Надеюсь, успешный пример Ульяновской области минимизирует скепсис в отношении альтернативной энергетики у руководства и инвесторов в других регионах ПФО и России.

— С какими вызовами сталкиваются регионы ПФО, улучшая инвестиционный климат? Что необходимо им совершенствовать в своей работе, чтобы создавать комфортные условия для открытия бизнеса и ведения его в регионе?

— Ключевую роль в улучшении инвестиционного климата в регионе играет управленческая команда во главе с губернатором. При активной вовлеченности высшего должностного лица региона, при открытости органов власти можно говорить о положительных сдвигах в плане инвестиционной привлекательности.

Региональные власти должны минимизировать административные барьеры для бизнеса, но при это держать все под контролем, чтобы не допустить хаоса. Это сложная задача, требующая определенных компетенций у руководителей органов исполнительной власти региона.

Для этого агентством совместно с РАНХиГС была организована образовательная программа для руководителей региональных органов власти "Управленческое мастерство. Развитие региональных команд". Обучение по данной программе прошли представители более 40 регионов РФ.

— Как бы вы оценили итоги совместного проекта АСИ, телеканала "Россия 24" и сообщества предпринимателей "Клуб лидеров" под названием "Агент бизнеса" для регионов ПФО? Какие были сделаны выводы?

— Бесспорно, это успешный проект. Агенты бизнеса провели колоссальную работу, посетив множество регионов РФ, и на местах увидели своими глазами все те проблемы, с которыми приходится сталкиваться бизнесу.

Многие региональные команды по итогам этого проекта серьезно пересмотрели свое отношение при работе с инвесторами, что говорит об эффективности данного проекта.

При этом серьезная популярность этого проекта на ТВ и в интернете на определенном этапе не позволила агентам бизнеса провести свою работу максимально анонимно. В регионах их стали узнавать и догадываться о том, что к ним приехал "ревизор". Тем не менее, считаю, у этого проекта должно быть продолжение. Необходимо проверить все регионы РФ.

— Тема социального предпринимательства — достаточно новая. В чем преимущества этого вида деятельности и может ли быть бизнесмен, работающий в социальной сфере, успешным с коммерческой точки зрения, учитывая тот факт, что такие виды услуг должны опираться и на общественные интересы?

— В социальном предпринимательстве выделяется два потока. Первый — это бизнес, имеющий ярко выраженный социальный эффект. Его конечная цель не только и не столько прибыль, а скорее решение проблемы, с которой сталкиваются жители города или села.

Второй, очень мощный, поток состоит из социально ориентированных некоммерческих организаций. Как правило, они живут на гранты и пожертвования. Более устойчивой будет та организация, которая и получает бюджетные средства, взаимодействуя с министерствами и ведомствами, и зарабатывает деньги, развивая традиционный бизнес. Я думаю, что за этим будущее.

Для бизнеса это интересно тем, что он все равно получит какие-то доходы. Для НКО — тем, что если у государства закончатся деньги на гранты, как это иногда бывает, то ей не нужно будет распускать штат, она усилит им свое бизнес-направление.

На федеральном уровне НКО могут получить президентский грант, также есть региональные и муниципальные грантовые конкурсы. Год назад был принят федеральный закон, помогающий устанавливать статус организации — исполнителя общественно полезных услуг. Формируется реестр таких исполнителей, постановлением правительства утверждены приоритетные направления деятельности социально ориентированных НКО, подписан президентский указ № 398, на основании которого правительство разработало перечень общественно полезных услуг и критерии оценки их качества.

Минюст начал вести реестр НКО — исполнителей таких услуг, включенные в него некоммерческие организации могут рассчитывать на субсидии от государства. Ждем, что им будет передаваться до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ. Это должно произойти поэтапно до 2018 года, и мы только в начале пути.

— Во многих регионах воплощают в жизнь проекты, связанные с досугом детей, как — динопарки, детские технопарки с научным уклоном. Что является главной задачей таких проектов и возможно ли их сделать прибыльными?

— Агентством поддерживается проект детских технопарков "Кванториум". В России их насчитывается уже более 30, в том числе в 9 регионах ПФО. За счет их создания создаем многоуровневую систему внешкольной работы с детьми, базирующуюся на государственно-частном партнерстве и реализации современных программ дополнительного образования с целью выявления и развития таланта в каждом ребенке.

Инициатива направлена на создание среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Предполагается, что именно воспитанники детских технопарков станут в будущем специалистами, способными совершить технологический прорыв, открыть новые рынки и реализовать Национальную технологическую инициативу в горизонте до 2035 года.

Прибыльными подобные проекты могут быть при наличии эффективной команды и бизнес-модели, однако, я считаю, что когда мы говорим про обучение и развитие детей, то прибыль здесь не является главным фактором успеха. По сути, обучая детей мы инвестируем в будущее.

— Как регионы ПФО внедряют региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста? К каким результатам это уже приводит и каких целей еще предстоит достичь?

— В Приволжском федеральном округе реализация кадрового стандарта проходит в 5 регионах: Чувашия, Татарстан, Пермский край, Самарская область, Ульяновская область. Всего 20 пилотных регионов.

Стандарт позволит определить минимально необходимый набор принципов и инструментов для того, чтобы обеспечить промышленные предприятия кадрами с высокой квалификацией и способствовать внедрению механизмов в субъектах РФ.

Уже заключено 20 соглашений со всеми пилотными регионами. В 14-ти утверждены дорожные карты по внедрению стандарта. Проведено 14 стратегических сессий, утверждено 19 планов апробации стандарта. До конца года планируется скорректировать образовательные программы по пилотным компетенциям, провести обучением с фокусом на практико-ориентированный подход.

Важно развивать инструменты независимой оценки качества подготовки: чемпионатов Worldskills/Juniorskills, ГИА по требованиям Worldskills, независимых центров квалификации.

Региональный информационно-коммуникационный портал будет пополняться актуальной информацией.

В регионах активно внедряют стандарт. Так, семь регионов провели аудит материально-технической базы, 13 регионов начали прорабатывать стратегию регионального развития региона в части кадрового обеспечения. Восемь регионов проработали схемы взаимодействия с работодателями, 9 регионов начали корректировать образовательные программы. И это далеко не все результаты внедрения стандарта, работа продолжается.