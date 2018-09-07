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Власть и политика

Полпредом президента в ПФО назначен Игорь Комаров

МОСКВА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу "Роскосмоса" Игоря Комарова полномочным представителем президента в Приволжском Федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в пятницу, 7 сентября.

Фото: Игорь Казановский

Игорь Комаров занимал пост гендиректора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" с января 2015 года по май 2018. С 11 июля он исполнял обязанности замминистра науки и высшего образования РФ.

Напомним, с 2009 по 2013 годы Игорь Комаров занимал пост президента АвтоВАЗа.

Бывший полпред президента в ПФО Михаил Бабич в августе был назначен послом России в Белоруссии.

Теги: Комаров Игорь Роскосмос Бабич Михаил Кадровые перестановки Москва ПФО

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