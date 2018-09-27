"Алев" остановил работу Заволжского комбината

Деятельность находящейся в Ульяновске Заволжской площадки АО "Алев", одного из крупнейших производителей молочной продукции в ПФО, приостановлена, сообщили Волга Ньюс в компании. Также изданию пояснили, что это связано с решением акционеров о ликвидации АО "Алев", которое было принято еще 26 августа 2018 года.

Кроме того, в АО "Алев" подтвердили информацию о планах по ликвидации ООО ТД "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "Биотех" (все они подконтрольны АО "Алев"). Предприятия выпускают молочную продукцию под брендами "Кошкинское", "Выбор хозяйки", "Милье" и Normula.

Более подробно о том, каким именно образом планируется вести процесс ликвидации, в АО "Алев" рассказывать отказались. Не сообщили в компании и о том, с чем связано решение о ликвидации. При этом собеседник издания уточнил, что АО "МСЗ Кошкинский" ликвидировать в настоящее время не планируется.

В целом, информация о планах по ликвидации ООО "Алев-Индустрия" и ООО "Биотех" подтверждается сведениями, раскрытыми на Федресурсе и ИАС Seldon Basis. Согласно информации, опубликованной на этих площадках, ООО "Алев-Индустия" находится в процессе ликвидации с 4 сентября 2018 г., с той же даты в обществе сменился руководитель — ликвидатором назначен Иван Кочкуров. Аналогичная ситуация в ООО "БиоТех". О ликвидации АО "МСЗ Кошкинский" в ИАС Seldon Basis информации нет, однако с 4 сентября гендиректором общества также стал Иван Кочкуров.

Что же касается площадки группы в Кошках, то на ней будут производиться масла, сыры и сухие смеси под заказ ГК "Русагро". "В дальнейшем Русагро планирует приобрести часть этих мощностей", — поясняли Волга Ньюс в ГК "Русагро" прежде.

Напомним, как ранее сообщал "Волга Ньюс" со ссылкой на собственные источники, АО "Алев" в конце августа — начале сентября 2018 г., вероятно, сменило собственников. Каким-либо образом комментировать эту информацию в компании отказались.

"Алев" сменил собственника и готовится к банкротству Один из крупнейших в ПФО производителей молочной продукции - группа компаний "Алев" - по данным Волга Ньюс, сменил собственника и готовится к процедуре банкротства. Задолженность компании перед кредиторами, поставщиками и налоговой службой, по словам ее нового владельца, превышает 3,5 млрд рублей.

Директором и совладельцем АО "Алев", согласно сведениям ИАС Seldon Basis, по-прежнему остается Александр Ивлев. Однако в распоряжении издания оказалась аудиозапись с состоявшейся в начале сентября 2018 г. встречи якобы нового собственника "Алева" Леонида Ионкиса с поставщиками компании.

Во время этой встречи он сообщил о том, что задолженность компании перед кредиторами, поставщиками и налоговой службой превышает 3,5 млрд рублей. Также он заявил, что в ближайшие месяцы планируются обращения в Арбитражный суд с заявлениями о банкротстве предприятий группы "Алев".

Пока в КАД ВАС иски о банкротстве АО "Алев", ООО "Алев-Индустрия", ОО ТД "Алев", ООО "Биотех" или АО "МСЗ Кошкинский" не поступали. Однако за сентябрь текущего года подано более 25 заявлений о взыскании с этих обществ в общей сложности на сумму свыше 150 млн рублей.

Помимо этого, на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится заявление АО "Алев" о признании недействительным решения региональной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам, которым обществу было доначислено 30,6 млн руб. налогов. Интересно, что в рамках этого разбирательства АО "Алев" в попытке наложить обеспечительные меры на исполнение оспариваемого решения налоговой службы раскрыло свои финансовые показатели по итогам 2017 г., а также по ситуации в первом квартале 2018 года.

Так, согласно опубликованным в КАД ВАС по этому судебному спору сведениям, деятельность АО "Алев", бухгалтерский баланс общества по итогам 12 месяцев 2017 г. имеет убыток в размере 128,45 млн руб., убыток зафиксирован и по итогам первого квартала 2018 г. — он составил 34,2 млн рублей.

Также в определении суда сообщается, что АО "Алев" имеет задолженность по кредитам перед Юникредитбанком, ВТБ, Россельхозбанком, а также банком "Российский капитал", которая по состоянию на 23 мая 2018 г. составляла 2,05 млрд рублей. Правда, у АО "Алев", согласно этим сведениям, по состоянию на 31 марта 2018 г. имелась и достаточно крупная дебиторская задолженность, которая составляла 947,17 млн рублей.

В пресс-службе правительства Ульяновской области пояснили, что региональное министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий "пригласило руководство предприятия "Алев" для пояснения ситуации, сложившейся в компании на сегодняшний день".

"Руководство профильного ведомства будет настаивать на соблюдении законности при принятии тех или иных решений, связанных с судьбой предприятия молочного производства. Это касается как погашения задолженности перед местными производителями молока, так и выполнения всех ранее взятых обязательств", — добавили в правительстве.