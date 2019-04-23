"Дизайн-выходные" в Самаре обещают много интересного

25–26 мая в Самаре пройдут "Дизайн-выходные" — крупнейшее дизайн-событие этого года, в котором предположительно примут участие более 1000 дизайнеров и арт-директоров из России и ближнего зарубежья.

"Дизайн-выходные" — это образовательная миссия российского дизайн-сообщества, которая проходит в формате открытых образовательных конференций в различных регионах России.

За 7 лет существования проекта прошло уже 30 мероприятий в 22 городах России, в которых приняло участие более 200 ведущих российских экспертов в области дизайна и более 15 000 слушателей.

"Дизайн-выходные" принципиально некоммерческий проект: слушатели участвуют в мероприятиях бесплатно, а спикеры не получают никаких гонораров. Основные принципы проекта: открытый и честный обмен знаниями между профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация и развитие российского дизайн-сообщества в целом.

Инициатором проведения мероприятий выступают региональные дизайн-сообщества при поддержке местных администраций и бизнеса.

Программа мероприятия в Самаре будет насыщенной и разнообразной.

Ключевая тема — "Дизайн как инструмент развития": институты развития дизайна, территориальный брендинг, дизайн как фактор повышения экспортного потенциала и дизайн упаковки, промышленный дизайн, дизайн, основанный на данных.

Также будет рассмотрена тема развития самарской агломерации. И традиционные для "Дизайн-выходных" темы из сферы графического, цифрового, промышленного и предметного дизайна, менеджмента и теории дизайна.

В качестве спикеров заявлено уже более 30 ведущих специалистов в сфере дизайна и урбанистики, среди которых Артём Геллер (генеральный директор Лаборатории Артёма Геллера, создатель сайтов Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы и др.), Митя Осадчук (креативный директор Mail.Ru Group), Владимир Зимин (дизайн-директор Почта России), Сергей Гальцев (креативный директор и куратор курса Madebymad и Британская высшая школа дизайна) и многие другие.

Аудитория мероприятия — молодые профессионалы в сфере дизайна и смежных индустрий в возрасте 25–45 лет. В рамках события состоится более 30 лекций, мастер-классов, круглых столов и дискуссий. Все мероприятия открыты и бесплатны для участия.

Активную поддержку мероприятию оказывает правительство Самарской области.

Зарегистрироваться на мероприятие и следить за программой можно по ссылке.