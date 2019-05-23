В Самаре пройдет интерактивная выставка "Целевой капитал и дальние стратегии. Искусство объяснять"

13 июня в 19.30 в отеле Holiday Inn Samara выставку откроют директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева (Москва), директор фонда целевого капитала "Социальные инновации" Дарья Буянова (Санкт-Петербург).

"Машина Голдберга" — символ лавины процессов, "Картины в режиме SOS", "Посильная идея" и другие экспонаты выставки создавались в партнерстве с командой Самарского Музея модерна.

Выставка "Целевой капитал и дальние стратегии. Искусство объяснять" — некоммерческий проект, который проходит в рамках XI практической конференции по привлечению ресурсов "Белые ночи фандрайзинга — 2019". Организатор — Благотворительный фонд Владимира Потанина, в партнерстве с Благотворительным фондом "Добрый город Петербург".

В России зарегистрировано около двухсот фондов целевых капиталов. Целевой капитал дает возможность поддерживать инициативы людей, заинтересованных в улучшении окружающего пространства. Выставка — это попытка объяснить общественности идею создания целевого капитала, продемонстрировать принципы его работы и показать, каких результатов можно достичь спустя десятилетия эффективного управления средствами целевого капитала.

Вход на открытие выставки свободный.