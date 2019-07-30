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Экономика и бизнес

Международный цифровой агропромышленный форум пройдет в Москве

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форум станет уникальной площадкой презентации цифровых решений АПК, с участием разработчиков цифровых технологий, руководителей и директоров по цифровой трансформации крупнейших аграрных предприятий и ведущих агрохолдингов России.

Среди его участников представители органов федеральной, региональной власти и отраслевых ассоциаций, руководители ведущих технологических компаний и технопарков, российские и международные эксперты, инвестфонды и частные инвесторы, представители образовательных и научных учреждений, деловые и отраслевые СМИ, отраслевые эксперты, руководители предприятий производства и переработки сельскохозяйственной продукции России.

На выставке ведущих российских и международных цифровых технологий в АПК будут представлены передовые подходы к цифровизации агросектора, опыт реализации цифровой трансформации АПК в системе цифровой экономики РФ, примеры объединения лидеров производства цифровых технологий и агропредприятий.

Ключевые темы профильных сессий форума: реализация ведомственного проекта "Цифровое сельское хозяйство"; развитие и внедрение российских технологий и платформенных решений цифровизации АПК; обмен опытом интеграции IT-решений, с участием российских изарубежных экспертов; внедрение комплексных цифровых решений для предприятий агробизнеса; Концепция "умного сельского хозяйства"; интернет вещей в АПК; технологии анализа больших данных; системы точного земледелия; искусственный интеллект в АПК; оптимизация бизнес-процессов и ресурсов — экономика предприятия; интегрированные системы мониторинга, анализа и прогноза в АПК; цифровизация кадровой политики; повышение эффективности экспорта продукции предприятий АПК; платформенные решения сопровождения для экспорта компаний; маркировка и прослеживаемость продукции агропрома.

Мероприятие проводится при поддержке Минсельхоза РФ, Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП РФ, Фонда развития цифровой экономики, Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений.

Регистрация и подробная информация на сайте: https://forum.digital/agro.

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Форум "Великие реки — 2017"

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