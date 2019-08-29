Райффайзенбанк в Самаре увеличил прибыль на 34%

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль до налогообложения сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области увеличилась на 34%. Это, в первую очередь, связано с активным ростом депозитного портфеля, а также чистого комиссионного дохода во всех сегментах бизнеса.

К концу первого полугодия текущего года пассивы самарского отделения Райффайзенбанка достигли 10,3 млрд рублей, что на 125,5% больше, чем годом ранее. Основным драйвером выступает корпоративный бизнес. Средства на счетах и депозитах среднего и крупного бизнеса, год к году, выросли на 378,6%.

В розничном сегменте положительная динамика пассивов составила 22%. Одновременно объем вновь привлеченных средств частных клиентов увеличился на 105%. При этом объем привлеченных средств в долларах США сократился на 36,8% (для сравнения, в целом по РЦ "Волжский", в состав которого, кроме Самары, входят еще семь городов ПФО, наблюдается прирост более 110%).

"Сбережения в рублях клиенты самарского отделения Райффайзенбанка предпочитают хранить в депозитах или на накопительных счетах, а валютные резервы инвестируют в ценные бумаги через брокерские счета в нашем банке или передают в доверительное управление УК "Райффайзен-Капитал" — уточняет Елена Попова, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области".

Пассивы малого и микробизнеса сохранились практически на уровне прошлого года. Прирост составил 1,28%. Одновременно за год число активных клиентов банка в этом сегменте увеличилось почти на 10%.

"Кратный рост пассивной базы за последние 12 месяцев — это следствие грамотной тарифной политики банка и результат эффективной работы команды Самарского отделения в части привлечения новых клиентов — объясняет Елена Попова — Кроме этого столь заметный прирост пассивов и в розничном, и корпоративном сегментах, говорит, прежде всего, о высоком уровне доверия к банку, как к надежному финансовому партнеру".

Активы самарского отделения за год выросли на 20%. В абсолютных цифрах суммарный кредитный портфель превысил 10,5 млрд рублей. В корпоративном сегменте прирост составил 36,3%. Положительная динамика в крупном бизнесе составила более 25%, но основным драйвером стал именно средний бизнес. Активы по этому направлению увеличились на 92,7%. В том числе компании из сегмента среднего бизнеса все чаще используют аккредитивы и банковские гарантии в качестве альтернативы классическому кредитованию при осуществлении своей операционной деятельности. Как следствие, документарный портфель самарского отделения за год вырос на 219,45%.

"В этом году со стороны корпоративных клиентов сохраняется интерес к инвестиционным проектам, направленным на масштабирование и усовершенствование бизнеса. Одна из причин — действующая программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. За счет инвестиционного финансирования по льготной ставке чаще всего проводят обновление производственных мощностей, производят замену устаревшего оборудования. — говорит Михаил Синицын, заместитель директора по корпоративному бизнесу сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области — Одновременно, многие компании, и в особенности из нефтеперерабатывающей отрасли, машиностроения, химической промышленности, транспортно-логистической сферы, рассматривают вариант вложения в основные капитальные активы через лизинг. С использованием лизинговых инструментов клиенты Райффайзенбанка чаще всего приобретают оборудование технической направленности, транспортные средства и реже недвижимость. Также все больше компаний на постоянной основе используют факторинговую схему при осуществлении расчетов с контрагентами".

Активы малого и микробизнеса на 30 июня 2019 года выросли незначительно — на 3,55%, при этом объем вновь выданных средств компаниям данного сегмента за год увеличился на 27,59%, что объясняется характерной для малого бизнеса потребностью в пополнении оборотных средств.

В розничном сегменте лидерами по темпам прироста стали кредитные карты и потребительское кредитование. Динамика активов по этим направлениям составила 17,95% и 9,4% соответственно.

Самой популярной картой среди розничных клиентов Райффайзенбанка в Самаре остается карта с кэшбэком #ВСЕСРАЗУ.

В части ипотечного кредитования прирост год к году составил 3,28%. При этом с начала 2019 года портфель отделения по этому направлению увеличился на 5,5%.

"Спрос на ипотечные кредиты заметно снизился осенью 2018 года, когда впервые за долгое время ЦБ РФ принял решение о повышении ключевой ставки. Как следствие, это отрицательно отразилось на самой популярной в предыдущие два года ипотечной программе — рефинансирование кредитов других банков — комментирует Елена Попова — При этом, я думаю, к концу 2019 года общая динамика изменится. Доступность ипотечных кредитов снова растет. Райффайзенбанк за последний месяц трижды снижал ставки по ряду ипотечных программ. И, в частности, по программе господдержки семей с детьми. В настоящее время, для этой категории заемщиков в нашем банке действует льготная ставка 4,99%".

Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.