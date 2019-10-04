В Татарстане построят комплекс по сжижению природного газа и сеть криогенных АЗС

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В четверг, 3 октября, на полях IX Петербургского Международного Газового Форума ключевым событием для республики стало подписание плана мероприятий ("дорожной карты") между Правительством Республики Татарстан и ПАО "Газпром" по реализации инвестиционных проектов: "Строительство комплекса по сжижению природного газа в Республике Татарстан" и "Строительство сети криогенных автозаправочных станций в Республике Татарстан", сообщает региональный минпромторг.

Фото: министерство промышленности и торговли республики Татарстан

В подписании приняли участие Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров и Заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов. "Дорожная карта" предусматривает строительство комплекса по сжижению природного газа и сети КриоАЗС на территории Республики Татарстан. Напомним, что 7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 подписано Соглашение между Правительством Республики Татарстан и ПАО "Газпром" по реализации данных инвестиционных проектов.