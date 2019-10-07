Замгендиректора "Татнефти" Виталий Гатауллин: "Эффекты от цифровизации могут исчисляться десятками миллиардов…"

В первых числах октября в Казани прошел третий всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту — IoT& Al World Summit Russia. Генеральным партнером форума выступила "Татнефть". Заместитель генерального директора Компании по цифровому развитию Виталий Гатауллин на экспертной сессии представил практический кейс по своей Компании и принял участие в стратегической сессии "Как привести к цифровой трансформации нефтегазовую отрасль".

В коротком интервью информационному порталу "Волга Ньюс" представитель "Татнефти" рассказал, для чего компания активно поддерживает саммит, каких разработок в сфере IT в "Татнефти" больше — зарубежных или отечественных, и приведет ли желание автоматизировать все процессы на производстве к сокращению персонала.

— Почему "Татнефть" выступила генеральным партнером IoT& Al World Summit Russia?

— "Татнефть" работает в Татарстане, и мы чувствуем свою ответственность перед республикой, хотим, чтобы здесь развивались IT-компетенции и информационные технологии. Мы заинтересованы в повышении компетенций специалистов нашего региона. Кроме того, на саммите предприятия малого и среднего бизнеса презентуют свои продукты, мы можем познакомиться с интересными разработками и, возможно, внедрить их в свое производство.

— В "Татнефти" в большей степени используются IT-разработки российских или иностранных разработчиков?

— В нашей компании применяются как иностранные, так и российские разработки. При этом мы хотим организовать свое IT-пространство за счет российских технологий. Например, в области проектирования разработки месторождений у нас функционируют и зарубежная система, и российская. По остальным технологическим системам у нас также есть как отечественные разработки, так и иностранные.

Если говорить о соотношении, то это где-то 30 к 70 процентам в пользу отечественных. Мы считаем, что наши российские разработчики в состоянии делать качественные решения, поэтому всячески содействуем этому процессу.

— Часто озвучивается, что у нас в России нефтегазовая отрасль даже более продвинутая в сфере IT, чем за рубежом. Вы согласны с этим утверждением?

— Все зависит от конкретных компаний. Не думаю, что правильно такое деление — мы и они. В мире много стран и много компаний, соответственно, в каждой компании есть свои руководство и администрация, политика принятия решений и задачи. И в России есть прогрессивные компании и отстающие. Думаю, что за рубежом также. В то же время хочу подчеркнуть, что у нас есть все возможности и ресурсы, поэтому на мировом рынке мы абсолютно конкурентоспособны.

— Как вы оцениваете возможности "Татнефти" в сфере развития цифровых технологий на фоне мировых лидеров?

— У нас достаточно много сфер, где мы можем развиваться с помощью цифровых технологий. И наше текущее состояние дает все возможности для совершенствования технологических процессов и их оптимизации, для повышения эффективности.

— Насколько важно развитие цифровой индустрии в вашей компании? Какие приоритеты здесь ставит "Татнефть"?

— Цифровизация в "Татнефти" используется в различных областях: при решении задач по финансовому управлению, в бизнес-планировании, при контроле и реализации стратегий, управлении технологическими процессами, в строительстве, проектировании и других.

В одном случае IT помогают принимать более верные управленческие решения, и здесь цена ошибки очень высока. Поэтому эффект от повышения качества принятия решений, в том числе с помощью технологий, может исчисляться миллиардами, десятками миллиардов.

Есть технологии, связанные с контролем технологических процессов и регулированием режимов — здесь эффекты меньше, но зато они происходят каждый день. В области розничной торговли используются инструменты, связанные с маркетингом. Можно утверждать, что во всех областях информационные технологии приносят большую пользу.

— Из-за высокой скорости развития технологий многие предприятия столкнулись с дилеммой — автоматизировать производство и сокращать персонал, или сохранить человеческие ресурсы и "сдерживать" технологии. Как ее решают в "Татнефти"?

— В истории человечества было много технологических революций. И всегда они сопровождались некоторыми опасениями и даже некоторыми проблемами, но в итоге улучшали жизнь людей. "Татнефть" социально-ориентирована, поэтому в ходе проводимых преобразований мы всегда учитываем человеческий фактор.

С другой стороны, люди могут осваивать новые специальности даже в рамках нашей Компании. Если раньше человек выполнял определенную функцию, то сейчас он может переучиться и выполнять новые. Сама по себе работа всегда есть. Вопрос только в квалификации.