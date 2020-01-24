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Власть и политика

Нацпроекты: задача – наверстать упущенное

24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ушедшее в отставку правительство РФ не смогло в полной мере справиться с реализацией приоритетных для президента Владимира Путина национальных проектов: к началу 2020 г. освоено лишь 91,4% ассигнований (1,6 трлн руб. вместо 1, 75 трлн).

Фото: http://kremlin.ru

Главной причиной сложившейся ситуации новый премьер Михаил Мишустин назвал излишнюю бюрократизацию по всей властной вертикали, включая муниципальный уровень. По его мнению, главным условием успешного выполнения нацпроектов является диалог региональных властей с местным населением, которое, согласно замыслу президента, "уже сейчас должно почувствовать реальные изменения к лучшему".

Надеяться, что зафиксированные в 2019 г. целевые показатели нацпроектов будут скорректированы, чиновникам не приходится: Владимир Путин заявил об этом прямо и недвусмысленно, напомнив при этом, что "дисциплина исполнения нацпроектов крайне важна".

Наряду с самим фактом недоосвоением значительного объема бюджетных средств бросается в глаза, что этот показатель сильно разнится по нацпроектам (таблица 1). Так, в "Науке" и "Культуре" освоили почти все деньги (около 99%), а в "Экологии" и "Цифровой экономике" чуть больше 66% и 73%, соответственно.

Неравномерной была и динамика исполнения почти всех нацпроектов: с должным усердием за них принялись (видимо, по старой привычке "делать отчетные цифры") лишь к концу года. В ноябре–декабре процент исполнения расходов по отдельным нацпроектам подскочил сразу на 20-40 и более пунктов.

Между тем, укрепление организационно-финансовой дисциплины в рассматриваемой сфере особенно важно, поскольку, начиная с текущего года, предусматривается "трехлетка" ощутимого роста ассигнований на реализацию нацпроектов (график 1).

Узнать, сколько денег освоено в процессе реализации нацпроектов, при желании может каждый, а вот увидеть своими глазами результаты этого процесса пока могут далеко не все жители российских регионов. Обещанный общественности и СМИ мониторинг еще не заработал, так что ход выполнения нацпроектов в региональном разрезе приходится оценивать по косвенным и неофициальным данным.

Одну из немногих возможностей для этого предоставляет система "Медиалогия", которая ежемесячно дает число упоминаний регионов РФ в контексте "майского указа № 204" президента Владимира Путина и строит соответствующий рейтинг. При этом анализируются более 52 тыс. российских источников, в числе которых информагентства, ТВ- и радиоканалы, газеты, журналы, а также интернет-СМИ и социальные сети. Основанием для рейтинга является МедиаИндекс: чем выше его значение, тем более ярко и позитивно представлен в медиа пространстве данный регион.

В таблице 2 приведены значения МедиаИндекса за сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года. Как видно из этих данных, в топ-20 устойчиво (на протяжении всего периода наблюдений) входят шесть представленных в таблице регионов ПФО. Причем, на их медиаактивности не сильно сказалось начавшееся в ноябре текущего года усиленное освоение бюджетных средств в рамках нацпроектов.

По минимальной за период наблюдений сумме мест в приведенном рейтинге лидирует Нижегородская область (суммарный ранг 18), за ней следуют Республика Татарстан (20), Республика Башкортостан (25) и Самарская область (32). Шестерку замыкают Удмуртская Республика (48) и Ульяновская область (58).

Аналогичный результат дает ранжирование регионов ПФО по максимальной сумме значений индекса.

Судя по существенному усилению внимания к нацпроектам, ситуация с их исполнением (как финансовым, так и предметным) в 2020 году должна заметно улучшиться. В пользу этого говорит хотя бы тот факт, что документы, на основании которых регионы будут получать ассигнования из федерального бюджета, на сей раз подписаны до начала финансового года и уже находятся в работе.

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