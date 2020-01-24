Нацпроекты: задача – наверстать упущенное

Ушедшее в отставку правительство РФ не смогло в полной мере справиться с реализацией приоритетных для президента Владимира Путина национальных проектов: к началу 2020 г. освоено лишь 91,4% ассигнований (1,6 трлн руб. вместо 1, 75 трлн).

Главной причиной сложившейся ситуации новый премьер Михаил Мишустин назвал излишнюю бюрократизацию по всей властной вертикали, включая муниципальный уровень. По его мнению, главным условием успешного выполнения нацпроектов является диалог региональных властей с местным населением, которое, согласно замыслу президента, "уже сейчас должно почувствовать реальные изменения к лучшему".

Надеяться, что зафиксированные в 2019 г. целевые показатели нацпроектов будут скорректированы, чиновникам не приходится: Владимир Путин заявил об этом прямо и недвусмысленно, напомнив при этом, что "дисциплина исполнения нацпроектов крайне важна".

Наряду с самим фактом недоосвоением значительного объема бюджетных средств бросается в глаза, что этот показатель сильно разнится по нацпроектам (таблица 1). Так, в "Науке" и "Культуре" освоили почти все деньги (около 99%), а в "Экологии" и "Цифровой экономике" чуть больше 66% и 73%, соответственно.

Неравномерной была и динамика исполнения почти всех нацпроектов: с должным усердием за них принялись (видимо, по старой привычке "делать отчетные цифры") лишь к концу года. В ноябре–декабре процент исполнения расходов по отдельным нацпроектам подскочил сразу на 20-40 и более пунктов.

Между тем, укрепление организационно-финансовой дисциплины в рассматриваемой сфере особенно важно, поскольку, начиная с текущего года, предусматривается "трехлетка" ощутимого роста ассигнований на реализацию нацпроектов (график 1).

Узнать, сколько денег освоено в процессе реализации нацпроектов, при желании может каждый, а вот увидеть своими глазами результаты этого процесса пока могут далеко не все жители российских регионов. Обещанный общественности и СМИ мониторинг еще не заработал, так что ход выполнения нацпроектов в региональном разрезе приходится оценивать по косвенным и неофициальным данным.

Одну из немногих возможностей для этого предоставляет система "Медиалогия", которая ежемесячно дает число упоминаний регионов РФ в контексте "майского указа № 204" президента Владимира Путина и строит соответствующий рейтинг. При этом анализируются более 52 тыс. российских источников, в числе которых информагентства, ТВ- и радиоканалы, газеты, журналы, а также интернет-СМИ и социальные сети. Основанием для рейтинга является МедиаИндекс: чем выше его значение, тем более ярко и позитивно представлен в медиа пространстве данный регион.

В таблице 2 приведены значения МедиаИндекса за сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года. Как видно из этих данных, в топ-20 устойчиво (на протяжении всего периода наблюдений) входят шесть представленных в таблице регионов ПФО. Причем, на их медиаактивности не сильно сказалось начавшееся в ноябре текущего года усиленное освоение бюджетных средств в рамках нацпроектов.

По минимальной за период наблюдений сумме мест в приведенном рейтинге лидирует Нижегородская область (суммарный ранг 18), за ней следуют Республика Татарстан (20), Республика Башкортостан (25) и Самарская область (32). Шестерку замыкают Удмуртская Республика (48) и Ульяновская область (58).

Аналогичный результат дает ранжирование регионов ПФО по максимальной сумме значений индекса.

Судя по существенному усилению внимания к нацпроектам, ситуация с их исполнением (как финансовым, так и предметным) в 2020 году должна заметно улучшиться. В пользу этого говорит хотя бы тот факт, что документы, на основании которых регионы будут получать ассигнования из федерального бюджета, на сей раз подписаны до начала финансового года и уже находятся в работе.