Кинельские мастера из "Малахитовой шкатулки" создают бренд района

Что такое тульский самовар, хохломская роспись или русская матрешка жителям нашей страны объяснять не надо — перед глазами сразу предстают знакомые с детства символы. Свои бренды есть и на самарской земле — конфеты "Помадка", жигулевское пиво, ракеты и вазовские автомобили, благодаря которым иностранцы вспоминают второй по величине город нашей губернии Тольятти.

У сельских мастеров из Малой Малышевки Кинельского района появилась задумка создать свой бренд. Так появились сувениры ручной работы с логотипом села.

Автор идеи — руководитель кружка "Малахитовая шкатулка" Ольга Никифорова — привлекла в команду активных односельчан, которым "не сидится" на пенсии. Вместе написали проект и защитили его на конкурсе "Активное поколение", получили грант — и закипела работа. На выделенные средства закупили ювелирную эпоксидную смолу, фурнитуру, молды — формы для заливки, заготовки для брелоков, медалей и другие необходимые мастерам вещи.

"Эпоксидная смола — очень хороший материал именно для изготовления сувениров, — поясняет Ольга Никифорова. — Она как хрусталь прозрачная, легко окрашивается в любой цвет и очень прочная. К тому же себестоимость изделия получается низкая, а качество отличное".

Это уже успели оценить участники праздников в сельском ДК, для которых клуб "Малахитовая шкатулка" изготовил подарочные медали, и Снегурочки, принарядившиеся в украшения маломалышевских мастеров, и гости села, увозящие с собой памятные брелоки.

По словам Ольги Никифоровой, одна из задач проекта — популяризация сельского туризма. Кроме того, своеобразием и уникальностью малой родины проникаются и сами жители.

Вскоре к "серебряным" волонтерам подключились школьники и мамы в декрете. Заинтересовались проектом и в соседних поселениях Кинельского района, и за его пределами. В марте мастера из Малой Малышевки едут на встречу в Кротовку, а осенью представят свои работы на выставке-продаже "Сельские ремесла" в селе Дубовый Умет Волжского района.

Проект продолжает развиваться — уже запущено изготовление сувенирных шахмат ручной работы. Поступают заказы от организаций на изготовление сувениров для гостей, на большие сельские праздники и подготовку другого социально значимого проекта "Step-тур" (изготовление сувениров для участников пеших экскурсий в технике "скандинавская ходьба" по историческому маршруту поселения Малая Малышевка — прим. авт). Это значит, что у проекта будет продолжение.

"От всей души благодарю Благотворительный фонд "Хорошие истории ", фонд Геннадия и Елены Тимченко, всех, кто принимает участие в реализации проекта! Вместе мы делаем одно большое и нужное дело — несем в мир частичку красоты", — резюмирует Ольга Никифорова.