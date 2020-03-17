Пенсионеры Тольятти вышли в онлайн

Еще недавно они вели активный образ жизни, трудились и общались в коллективе, а с выходом на пенсию как будто потеряли связь с миром. Открыть для пожилых людей дверь в новую реальность с возможностью встретить единомышленников, разнообразить досуг и быть на одной волне с внуками поможет проект "Вебинары для старшего поколения. Консультации онлайн".

Для Натальи Александровны пенсия — время для саморазвития. Она уже окончила курсы компьютерной грамотности и психологии, ходит на встречи клуба по интересам и смотрит вебинары в ТОСе. Темы — самые разные: от садоводства и кулинарии до здорового образа жизни. Оно и понятно, чтобы болячки не мешали оставаться активной, нужно вовремя обращаться к врачу, правильно питаться и быть, как говорят здесь, "на позитиве".

И таких как Наталья Александровна становится все больше. Это говорит о том, что проект актуален и востребован. "После выхода на пенсию людям сложно адаптироваться к свободному времяпрепровождению, — рассказывает руководитель проекта Ольга Юдаева. — Общение во дворе, танцы в парке не всегда доступны. Людям старшего поколения бывает сложно и физически, и материально организовать свой досуг, посещать Дома культуры. Чтобы вовлечь эти группы пенсионеров, мы оборудовали площадки при ТОСах в шаговой доступности. Всего их 50, они распределены по всему городу, включая Шлюзовой, Жигморе, Федоровку и Поволжский. Там бабушки и дедушки могут общаться, организовывать клубы по интересам и даже выходить в интернет".

Для начала провели опрос, в котором приняли участие более 1000 человек почтенного возраста. Им предложили выбрать форму участия в проекте: эксперт, лектор, организатор или участник. По итогам определили активистов и темы для общения, ведь кого-то увлекает сад и огород, а кто-то посещает спектакли, концерты и воодушевленно читает стихи.

Благодаря сотрудничеству с управлением физкультуры и спорта администрации городского округа Тольятти для старшего поколения проводятся регулярные тренировки. МБУК "Библиотеки Тольятти" приглашает желающих на курсы компьютерной грамотности.

Теперь люди старшего поколения умеют находить друзей в интернете, участвовать в региональных и федеральных конкурсах талантов, фотографии, кулинарии, литературы и прочее.

Сформирована команда "серебряных волонтеров", готовая активно участвовать в городских мероприятиях. Одним из таких стала акция "Ты не один". Ее участники посетили постояльцев дома престарелых, нуждающихся в помощи и заботе, вместе с которыми провели мастер-класс по росписи пряников глазурью. Навещают одиноких пенсионеров и на дому: готовят еду, убираются и общаются.

Проект "Вебинары для старшего поколения. Консультации онлайн" стал возможен благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда "Хорошие истории".