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Экономика и бизнес

Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса COVID-19.

Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Основанием для кредитных каникул является пребывание на лечении от коронавируса либо реабилитации, нахождение в карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19.

Для получения отсрочки клиентам нужно предоставить соответствующий документ в зависимости от причины: больничный лист (можно в электронной форме) и документ о подтвержденном диагнозе COVID-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении и официальные подтверждающие документы от работодателя об изменении условий или режима работы и оплаты труда.

Далее необходимо заполнить анкету на подачу заявки на кредитные каникулы на сайте банка в разделе "Кредиты — Реструктуризация", прикрепив фото или скан паспорта и подтверждающий документ. Банк сообщит вам о принятом решении.

Максим Дегтярев, вице-президент Сбербанка:

"Мы понимаем, с какими трудностями могут сейчас столкнуться наши заемщики. Очевидно, что многие из них не смогут какое-то время выполнять свои обязательства по кредиту в новых реалиях. Поэтому мы разработали простую и удобную процедуру оформления кредитных каникул на срок до полугода. Мы постараемся сделать все, чтобы помочь нашим клиентам.

При этом мы стремимся помочь предельно быстро, в связи с чем обращаем внимание на необходимость предоставления подтверждающего документа, без которого рассмотрение заявки невозможно".

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