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Общество

Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми

МОСКВА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В очередном послании к Федеральному собранию РФ президент объявил о новых мерах финансовой поддержки для детей с семьи, в том числе для малоимущих и родителей-одиночек.

21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин в 17-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию РФ. Одной из центральных тем послания стали новые меры помощи семьям с детьми. Так, президент предложил  единоразово выплачивать родителям-одиночкам с детьми от 8 до 16 лет включительно по 5600 рублей. Больничный по уходу за ребенком до 7 лет будет оплачиваться в размере до 100% заработка.

Другая мера поддержки анонсирована для женщин, вставших на учет по беременности на раннем сроке и с низким уровнем дохода, — ежемесячная выплата в размере 6 350 рублей. Также по 10 тысяч рублей будет выплачено семьям с детьми-школьниками, а также будущими первоклашками. Деньги будут перечислены в августе этого года, чтобы родители смогли потратить средства на сборы детей в школу. 

Помимо этого, Владимир Путин обратил внимание на необходимость систематической работы в сфере помощи семьям с детьми. Президент поручил правительству подготовить соответствующую целостную программу поддержки, задача которой — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. 

 

Теги: Путин Владимир соцподдержка дети Россия

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