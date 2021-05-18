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Экономика и бизнес

Сотрудники ООО "Транснефть - ТСД" провели субботник в самарском Ботаническом саду

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ООО "Транснефть - ТСД" провели субботник в Ботаническом саду Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. В мероприятии приняли участие более 50 человек: работники общества вместе с семьями.

Фото: Фото предоставлено ООО "Транснефть - ТСД"

Добровольцы расчистили от сухих веток и листьев газоны центральной аллеи, вывезли распиленные сухие деревья. Всего с территории около 1,5 Га было вывезено 52 кубометра мусора.

Ботанический сад, расположенный на территории в 33,7 Га, был основан летом 1932 года в составе Научно-исследовательского института по изучению и охране природы Средневолжского края. С 1977 года он имеет статус памятника природы регионального значения.

"Спасибо сотрудникам ООО "Транснефть - ТСД", которые уже не первый год участвуют в наших субботниках. На такой большой территории всегда есть работа, и помощь неравнодушных жителей для нас огромное подспорье. На очищенных участках мы планируем посадить новые молодые деревья", — отметила директор Ботанического сада Светлана Розно.

Последние комментарии

Valeria Astapkovich 13 февраля 2018 08:30 Топ-10 застройщиков ПФО: кто и сколько строит

Рекомендую внимательно изучить данные ЕРЗ. Рейтинг региональных застройщиков учитывает жилье, построенное только в Самарской области. В федеральном рейтинге и в рейтинге ПФО учитываются все проекты застройщика. Поэтому никакой ошибки нет, но спасибо за комментарий.

Valeria Astapkovich 13 февраля 2018 06:40 Топ-10 застройщиков ПФО: кто и сколько строит

Какая? Если есть вопросы по цифрам, то лучше обратиться в ЕРЗ. Рейтинг составлен на основе их данных.

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