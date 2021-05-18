Сотрудники ООО "Транснефть - ТСД" провели субботник в самарском Ботаническом саду

Сотрудники ООО "Транснефть - ТСД" провели субботник в Ботаническом саду Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. В мероприятии приняли участие более 50 человек: работники общества вместе с семьями.

Добровольцы расчистили от сухих веток и листьев газоны центральной аллеи, вывезли распиленные сухие деревья. Всего с территории около 1,5 Га было вывезено 52 кубометра мусора.

Ботанический сад, расположенный на территории в 33,7 Га, был основан летом 1932 года в составе Научно-исследовательского института по изучению и охране природы Средневолжского края. С 1977 года он имеет статус памятника природы регионального значения.

"Спасибо сотрудникам ООО "Транснефть - ТСД", которые уже не первый год участвуют в наших субботниках. На такой большой территории всегда есть работа, и помощь неравнодушных жителей для нас огромное подспорье. На очищенных участках мы планируем посадить новые молодые деревья", — отметила директор Ботанического сада Светлана Розно.