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Экономика и бизнес

Взрывозащищенные кондиционеры NovoEX доказали свою надежность

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевское предприятие "Новейшие коммуникационные системы" (ООО "НовоКС") - многопрофильная инжиниринговая компания, работающая в сфере как информационных технологий, так и производства взрывозащищенного климатического оборудования. Специалисты компании с 2002 года занимаются проектированием и интеграцией инженерных систем, разработкой и изготовлением высокотехнологичного климатического оборудования для промышленных предприятий, а также оказывают широкий спектр услуг, связанных с разработкой систем диспетчеризации климатических систем. О преимуществах климатического оборудования компании мы расспросили генерального директора Юрия Рыжкова.

Фото: предоставлено компанией

- Юрий Иванович, в чем же заключается инновационность разработок ООО "НовоКС"?

- Прежде всего, в программном обеспечении и промышленных контроллерах, управляющих климатическими системами. Алгоритмы, которые обеспечивают оптимальные режимы работы климатических блоков, их ротацию, - это наши собственные оригинальные разработки, созданные инженерами с богатейшим опытом проектирования и эксплуатации климатических систем.

Мы предлагаем своим заказчикам как само климатическое оборудование, так и комплексные решения в этой сфере, которые проектируются под условия конкретного производства. Мы создаем под ключ "умные" автоматизированные климатические системы, умеющие самостоятельно выбирать оптимальный экономичный режим работы, и используем при этом кондиционеры и компрессорно-конденсаторные блоки во взрывозащищенном исполнении собственной разработки, выпускающиеся под торговой маркой NovoEX.

- Где сегодня уже работает оборудование NovoEX?

- На предприятиях, занимающихся нефтегазодобычей, переработкой углеводородов и производством нефтехимической продукции. Его устанавливают в производственных и складских помещениях, в аппаратных и серверных, в центрах обработки данных (ЦОД) и во взрывоопасных зонах первого и второго класса - то есть везде, где необходимо поддерживать определенный температурный режим.

Наше оборудование способно работать в диапазоне температур от -55ºС до +60ºС, а также в условиях повышенной сейсмичности. К примеру, промышленные кондиционеры NovoEX выдерживают землетрясение интенсивностью девять баллов по шкале МСК-64, что подтверждено соответствующим сертификатом.

- Можете назвать конкретные объекты?

- Много лет мы сотрудничаем с нефтяной компанией "Роснефть" и уже давно перешагнули границы Самарской области. Оборудование NovoEX сегодня успешно работает на Новокуйбышевском, Сызранском, Саратовском, Рязанском и Ачинском нефтеперерабатывающих заводах, а также на ряде месторождений в Новом Уренгое, которые разрабатывает АО "РОСПАН Интернешнл".

В 2019 году новокуйбышевцы поставили высокоавтоматизированный комплекс NovoEX с системой диспетчеризации, мониторинга параметров микроклимата и ротации на Омский НПЗ компании "Газпром нефть" и оснастили прецизионным оборудованием новый ЦОД мобильного оператора связи "МегаФон" в Самаре. Кроме того, среди партнеров компании "НовоКС" - один из крупнейших нефтехимических холдингов России "СИБУР" и ведущий отечественный производитель аммиака "Тольяттиазот".

- Как часто в ассортименте вашей компании появляются новинки?

- Не далее как в сентябре прошлого года мы сертифицировали очередную разработку наших специалистов - взрывозащищенный электродвигатель NovoEX DSV. А в октябре сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза получила новая линейка взрывозащищенных холодильных агрегатов NovoEX, предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных средах наивысшей категории взрывоопасности IIC - таких, как ацетилен, водород, сероуглерод. Это позволило наладить поставку кондиционеров не только по всей территории России, но и за ее пределы - в частности, в Республику Беларусь. В дальнейшем мы планируем охватить также Казахстан, Словению и другие страны.

В настоящее время наши конструкторы работают над взрывозащищенными инверторными решениями. В этом году линейка NovoEX пополнится оборудованием шкафного типа, в том числе прецизионного исполнения.

Инженерные компетенции и производственная база позволили нашему предприятию достичь значительного уровня локализации производства климатических систем, и мы намерены продолжать его повышать.

Телефоны: (84635) 6-33-31, 6-55-09, 3-53-33
E-mail: info@novocs.ru
https://novocs.ru, http://novoex.pro

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Теги: НовоКС Рыжков Юрий Новокуйбышевск

Последние комментарии

Valeria Astapkovich 13 февраля 2018 08:30 Топ-10 застройщиков ПФО: кто и сколько строит

Рекомендую внимательно изучить данные ЕРЗ. Рейтинг региональных застройщиков учитывает жилье, построенное только в Самарской области. В федеральном рейтинге и в рейтинге ПФО учитываются все проекты застройщика. Поэтому никакой ошибки нет, но спасибо за комментарий.

Valeria Astapkovich 13 февраля 2018 06:40 Топ-10 застройщиков ПФО: кто и сколько строит

Какая? Если есть вопросы по цифрам, то лучше обратиться в ЕРЗ. Рейтинг составлен на основе их данных.

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