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Экономика и бизнес

"Россети ФСК ЕЭС" обеспечили энергоснабжение инфраструктуры жилого микрорайона "Южный город"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об этом сообщил Станислав Сорокин, заместитель главного инженера Самарского предприятия ПАО "Россети ФСК ЕЭС" в ходе совместного пресс-тура с представителями СМИ на подстанции 220 кВ "Новокуйбышевская".

Фото: предоставлено ФСК ЕЭС

Энергетики обеспечили выдачу 49,3 МВт мощности крупнейшему жилому микрорайону на юге Самары. "Южный город" — новый крупный жилой микрорайон, расположенный вблизи города Самара. Это масштабный проект развития территорий в Поволжье к югу от Самары. В настоящее время в "Южном городе" ведется строительство нескольких новых жилых кварталов. Это многоквартирные дома 9-17 этажности, включая социальную инфраструктуру.

Электроснабжение нового жилья будет осуществляться от магистральной подстанции 220 кВ "Новокуйбышевская" через сети территориальной сетевой компании.

Электроэнергией будут обеспечены дома жителей строящегося микрорайона, школы, детские сады, поликлиники и другие социально значимые объекты. Общая мощность, которая выдана в сеть после выполнения всех мероприятий, достигает 43,9 МВт. Это гарантирует возможность перспективного развития территории, прилегающей к микрорайону "Южный город" на ближайшие годы.

Для надежного энергоснабжения на подстанции выполнили работы по расширению ОРУ 110 кВ с установкой двух дополнительных линейных ячеек. На объекте смонтировано высоконадежное оборудования отечественного производства.

ПС 220 кВ Новокуйбышевская установленной мощностью 200 МВА является одним из ключевых центров питания Самарской области, в частности Волжского района и Новокуйбышевска. Также объект обеспечивает электроэнергией крупные промышленные предприятия, в том числе АО "Новокуйбышевский НПЗ".

Одна из целей нацпроекта "Жилье и городская среда" — увеличение жилого строительства в России до 120 млн кв. метров в год (в 2020 году введено 80,6 млн кв. метров). Группа "Россети" активно работает по проектам, связанным с подключением жилых комплексов, на всей территории присутствия. В Самарской области с 2018 года компании "Россети ФСК ЕЭС" и "Россети Волга" обеспечили выдачу в сумме 87,6 МВт мощности для электроснабжения новостроек.

Теги: Сорокин Станислав ФСК ЕЭС энергоснабжение энергетики ЖКХ Южный город Самара

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