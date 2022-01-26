АО "Транснефть - Приволга" в рамках реализации благотворительной программы в 2021 году оказало помощь более 30 социально значимым организациям на территории ведения производственной деятельности — в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областях. Суммарно в течение года на эти цели направлено 89 млн руб.

Большое внимание традиционно уделено поддержке медицинских учреждений, в том числе в области борьбы с распространением короновирусной инфекции. Благотворительная помощь в размере около 22 млн рублей была направлена на подготовку терапевтического корпуса Клиник Самарского Государственного медицинского университета (СамГМУ) к приему больных с заболеванием COVID-19: приобретен и смонтирован газификатор, в терапевтическом корпусе проведен монтаж оборудования для внутренней системы кислородоснабжения, систем управления и контроля за оборудованием. На выделенные предприятием средства для ГБУЗ "Областная клиническая больница им. В. Д. Середавина" и ГБУЗ "Городская больница г. Бугуруслана" закуплены средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, оборудование для реабилитации, а также расходные материалы.

Еще одно важное направление благотворительной работы — поддержка физкультуры и спорта. В частности, на благоустройство стадиона "Торпедо" в г. Саратове предприятие направило 35,5 млн руб. Было организовано новое футбольное поле с покрытием для тренировок воспитанников муниципальных спортивных школ, устроены велодорожки и легкоатлетические дорожки. Кроме того, в течение года на поддержку спортивных школ и секций направлено порядка 1 млн рублей.

В течение года помощь оказывалась детским садам, школам, ветеранским и религиозным организациям, выделялось финансирование на социальные проекты по обращениям органов местного самоуправления. Приобретено спортивное оборудование для школьного стадиона в Песчанокопском районе Ростовской области, установлены детские игровые площадки в трех муниципальных районах Саратовской области.

В числе важных благотворительных проектов 2021 года — завершение финансирования строительства Собора Александра Невского в Волгограде. Реализация проекта осуществлялась в рамках соглашения с администрацией Волгоградской области с 2017 года.

Также АО "Транснефть - Приволга" оказало помощь в создании мемориального комплекса "Город трудовой доблести" в г. Самаре. Построена стела на территории Аллеи трудовой славы в районе Безымянки, куда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы предприятия оборонно-промышленного комплекса страны.

В подразделениях АО "Транснефть - Приволга" активно развивается волонтерское движение. Ежегодно к корпоративным проектам присоединяются сотни добровольцев из числа сотрудников предприятия. Волонтеры помогают детским домам, приютам, многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее массовыми традиционно становятся экологические волонтерские акции, благотворительные акции накануне новогодних и рождественских праздников. Так в новогоднем благотворительном марафоне 2021 года приняли участие около 2 тысяч человек, проведено 18 мероприятий.