Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале военной спецоперации в Донбассе.
"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий, заявил он в видеообращении. — Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Целью операции он назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
"Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес", — сказал Владимир Путин.
По словам президента, в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
В Минобороны РФ сообщили, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре, авиации, объектам ПВО, военным аэродромам на Украине. "Гражданскому населению ничего не угрожает", — отметили в Минобороны.
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ПЛАТОН МНЕ ДРУГ, НО ИСТИНА ДОРОЖЕ ИЛИ БЕЗ СЕНАТА СЕНАТОРЫ, БЕЗ ГУБЕРНИЙ ГУБЕРНАТОРЫ Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд. С 1996 года в России уголовные дела были возбуждены в отношении 34 глав регионов, включая 19 действующих губернаторов. Из 19 губернаторов виновными были признаны девять человек: шестеро получили реальные сроки заключения, трое - условные. Бывают и курьёзы. Осужденный на 10 лет экс-глава Удмуртии Александр Соловьев спустя пять месяцев вышел из колонии! 18 марта 2021 года, самый «гуманный» суд в мире - Завьяловский районный суд освободил от наказания из-за болезни осужденного на 10 лет колонии за взятки - 139 млн. рублей, бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. Он пробыл в колонии только… 5 месяцев из 10 лет! Президент РФ В.Путин не так давно, отчитал охамевших от безнаказанности губернаторов: "ВЫ ВООБЩЕ НА КОГО РАБОТАЕТЕ?.. Я чувствую, что кому-то нужно голову пересадить!" Вот такие, с позволения сказать - без Сената сенаторы, без губерний губернаторы. ГУБЕРНАТОРАМ УКАЗАЛИ НА МЕСТО! Согласно постановлению, к органам, представляющим власть, относятся Президент РФ, Федеральное собрание, правительство и суды, а в субъектах - региональные органы власти. Сие означает: нельзя публично оскорблять Президента РФ и членов правительства, а мэра, глав регионов и депутатов - можно. Генпрокуратура впервые опротестовала, и Верховный суд РФ отменил штраф по делу за неуважение к власти жительницы г. Котласа Светланы Бакшеевой, которая публично оскорбила в отместку, назвала в соцсетях «лоснящимся мурлом», «гнидой лысой» и «навозной мухой» губернатора Архангельской области Игоря Орлова, назвавшего протестующих против мусорного полигона в Шиесе «шелупонью». Кстати, речь в постановлении Верховного суда идет не о критике, а именно о ругани - без использовании обсценной лексики. Обсценная лексика, непечатная брань, нецензурные выражения, ненормативная лексика, сквернословие, срамословие - сегмент бранной лексики различных языков, включающий вульгарные, грубые и грубейшие (похабные, непристойные) бранные выражения. Трудно вообразить, как губернаторы, депутаты, мэры заголосили…, пардон, в том смысле, что «возрадовались» - Постановлению Верховного суда РФ и разразились примерно такими словами благодарности в адрес электората в преддверии единого дня голосования: «Дорогие избиратели! Даже не предполагаете, как вы правы, когда нас так крепко ругаете и милостиво вас просим - в будущем, не стесняйтесь, навешивайте нам от души по полной программе… в соцсетях. Мы без ваших пенделей, как без пряников. Не лишайте нас такой неземной радости…» «Демократичные» вы наши! Наконец-то охамевшим от безнаказанности губернаторам, депутатам и мэрам указали на место! Верховному суду РФ и Генпрокурору - РЕСПЕКТ! «Губернатор - это такая должность, что он и в шапке - дурак, и без шапки - дурак». - Валерий Шанцев ПОДРОБНЕЕ » https://fs-anticriminal.livejournal.com/15703.html https://fs-anticriminal.livejournal.com/14527.html