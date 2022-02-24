Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале военной спецоперации в Донбассе.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий, заявил он в видеообращении. — Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".

Целью операции он назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

"Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес", — сказал Владимир Путин.

По словам президента, в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре, авиации, объектам ПВО, военным аэродромам на Украине. "Гражданскому населению ничего не угрожает", — отметили в Минобороны.