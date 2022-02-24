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Власть и политика

Владимир Путин: Россия остается частью мировой экономики

МОСКВА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россия не собирается наносить ущерб мировой экономике, частью которой она является, заявил президент России Владимир Путин на встрече с крупнейшими бизнесменами страны в связи с военной спецоперацией на Украине.

"Россия остается частью мировой экономики, и в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью", — сказал Владимир Путин, добавив, что партнеры России должны это понять и не ставить перед собой задачу вытолкнуть ее из этой системы.

Беседа проходила в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля. Часть из 37 бизнесменов, присутствовавших на встрече, были недавно включены в новые санкционные списки ЕС.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги: Путин Владимир Украина Москва

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