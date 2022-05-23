СамГЭС запустил акцию "Самарцы подключат лето в мае!"

Стать обладателем стильных аксессуаров для комфортного пляжного отдыха может стать каждый потребитель АО "СамГЭС", подключивший Электронную квитанцию до 25 июня.

Для участия в акции "Подключи лето в мае!" до 25 июня 2022 года должны быть выполнены следующие условия:

участник акции должен до 25 июня подключить в Личном кабинете СамГЭС электронную квитанцию;

у потребителя не должно быть задолженности по электроэнергии с учётом долгов и начисленных пеней.

В розыгрыше участвуют все пользователи Личного кабинета, зарегистрированные в нем до 25 июня 2022 года и выполнившие условия акции. Регистрация доступна на официальном сайте АО "СамГЭС" samges.ru и в мобильном приложении "СамГЭС Личный кабинет" (для устройств на платформах Android и iOS).

Стать участником акции и выиграть многочисленные призы: пляжную палатку, пляжный коврик, ламзак, козырек от солнца, сумку холодильник, дождевик, волейбольный мяч, дождевик и спортивную бутылку можно до 25 июня 2022 года включительно.

Ознакомиться с правилами акции "Подключи лето в мае!" можно сайте АО "СамГЭС" samges.ru.