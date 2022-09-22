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Экономика и бизнес

Компания "Россети ФСК ЕЭС" завершила переустройство линий в районе транспортной развязки в обход Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Россети ФСК ЕЭС" завершила проект по реконструкции электросетевой инфраструктуры для строительства автомагистрали в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Выполнен перенос семи участков воздушных линий 220-500 кВ, пересекающих маршрут автодороги. Создание 100-километрового обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу входит в состав международного маршрута "Европа — Западный Китай". Новая магистраль позволит сократить время в пути между Москвой и Самарой вдвое.

Новый участок линии ВЛ 500 кВ "ЖГЭС — Куйбышевская" Новый участок линии ВЛ 500 кВ "ЖГЭС — Куйбышевская"
Фото: предоставлено ФСК ЕЭС

Работы проведены на 7 ключевых линиях региона сверхвысокого класса напряжения 220 — 500 кВ, задействованных в выдаче мощности Жигулевской ГЭС, электроснабжении Самары и близлежащих городов, а также крупных промышленных потребителей. Для организации переходов ЛЭП через новую дорогу энергетики установили 26 усиленных металлических опор высотой до 45 м, что обеспечивает безопасную эксплуатацию переходов в самых не благоприятных метеоусловиях, а также исключает коррозийный износ в случаях обработки противо-гололедными реагентами.

Также специалисты смонтировали 6,5 км нового провода и грозозащитного троса. Для надежной работы линий и предотвращения повреждений проводов применены двойные и тройные гирлянды изоляторов. На нижних проводах установлены шаровые маркеры, чтобы обеспечить визуальное восприятие габарита ЛЭП.

"Проект социально значимый, новый маршрут позволит снизить нагрузку на участке федеральной трассы М5 в районе городов Тольятти и Жигулёвска, который проходит через плотину Жигулёвской ГЭС и осложнен сужением дороги. Перед нами стояла задача оперативно выполнить перенос сетевых коммуникаций, чтобы позволить начать строительство дороги. Благодаря слаженному взаимодействию с системным оператором, с региональным Министерством энергетики и ЖКХ, Министерством транспорта и автомобильных дорог, работы были выполнены в кратчайшие сроки. Все оборудование, установленное на линиях современное и высоконадежное", — рассказал в рамках пресс-тура Сергей Гречин, главный инженер филиала ПАО "Россети ФСК ЕЭС" — Самарское ПМЭС.

Также "Россети" завершила переустройство сетей для автодороги "Москва — Нижний Новгород — Казань". В план работ включено более 140 энергообъектов, в том числе ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 220-500 кВ, которые обеспечивают энергетические связи Московской, Владимирской и Нижегородской областей. На сегодняшний день компания выполнила перенос 7 участков на 6 магистральных линиях 220 кВ в Нижегородской области. Работы выполнены на линиях, обеспечивающих электроэнергией объекты ПАО "Газпром" и потребителей Арзамасского, Бобыльского, Сергачского, Сеченовского районов области с населением более 120 тыс. человек.

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