Около 4 тысяч сотрудников «Роснефти» стали донорами крови в течение 2023 года

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Эта дата посвящена волонтерам, которые сдают свою кровь, чтобы спасти жизни и здоровье других людей. Около 4 тысяч сотрудников «Роснефти» в течение 2023 года приняли участие в донорском движении. Об этом сообщает департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть».

Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, сотрудники "Роснефти" и ее дочерних предприятий уже более 11 лет участвуют не только в организованных Днях донора, но также сдают кровь в индивидуальном порядке в течение всего года. Несколько сотен сотрудников Компании имеют звание почетного донора России (для этого необходимо сдать донорскую кровь более 40 раз), и этот список постоянно растет. Ежегодно в организованных Днях донора принимают участие тысячи работников компании.

Весной 2023 года донорами стали более 350 работников АНК "Башнефть" (входит в структуру "Роснефти"), сдав более 170 литров крови. В таких масштабных акциях башкирские нефтяники участвуют ежегодно. В течение летнего периода стать донорами крови планируют еще около 100 работников "Башнефти".

Ежегодно сотрудники "РН-Ванкор" сдают более 800 литров крови. На предприятии работают 380 доноров, которые на постоянной основе принимают участие в волонтерских акциях. 15 человек из них имеют звание почетного донора России.

В 2023 году акция по сдаче крови в "Самаранефтегазе" стала самой массовой по количеству совершенных донаций — за один день кровь сдали 128 человек. Собрано более 50 литров крови. Считается, что один донор крови может помочь трем людям. Исходя из этих расчетов, добрая воля сотрудников предприятия может спасти более 380 человек.

В донорском движении "Самотлорнефтегаза" в настоящее время участвует около 200 нефтяников. Более 50 сотрудников Самотлора являются обладателями звания Почётный донор России. В 2023 году 86 волонтеров предприятия сдали около 68 литров донорской крови и её компонентов.

Донорское движение в "Ангарской нефтехимической компании" существует уже много лет. Из почти 8 тысяч работников предприятия более 1500 являются донорами. АНХК — лидер по количеству доноров в Иркутской области. Каждый месяц порядка 350 работников сдают свою кровь. В среднем, они ежемесячно пополняют банк ангарской станции переливания крови примерно на 150 литров крови и ее компонентов.

Благодаря сотрудникам Новокуйбышевского НПЗ банк службы крови Самарской области в этом году пополнился на 50 литров. Более 100 заводчан приняли участие в донорской акции, которая вместе с передвижной самарской станцией переливания крови была организована прямо на заводе. За пять лет проведения таких акций более 500 волонтеров Новокуйбышевского НПЗ пополнили областной банк крови на 360 литров.

В 2023 с участием работников Ачинского НПЗ было проведено два корпоративных "Дня донора". В ходе организованных акций работники завода сдали 35 литров крови. На сегодняшний день на Ачинском НПЗ трудится порядка 300 доноров, 20 из которых имеют звание почетный донор России.

150 волонтеров Куйбышевского НПЗ за весенний период 2023 года сдали более 50 литров донорской крови.

Более 20 литров крови сдали городской станции переливания крови 50 сотрудников Комсомольского НПЗ. С начала этого года станцию переливания уже посетили 180 работников завода. 30 сотрудников предприятия носят звание почётных доноров.

Постоянными донорами крови являются около 350 сотрудников Сызранского НПЗ, то есть примерно каждый десятый работник. 42 сотрудника являются "Почетными донорами России". По статистике, примерно пятая часть запасов крови Сызрани формируется благодаря добровольной помощи сотрудников Сызранского НПЗ.

На Туапсинском НПЗ и Туапсинском морском терминале в донорских акциях приняли участие около 100 человек, из них 16 волонтеров имеют статус "Почетных доноров России".

Сотрудники "Новокуйбышевской нефтехимической компании" в апреле 2023 сдали более 40 литров крови. За 7 лет участия в акции было собрано более 300 литров биоматериала.

Более 60 сотрудников "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании" сдали около 30 литров крови в рамках проведения традиционного "Дня донора". Такие мероприятия на предприятии проводятся ежегодно, благодаря чему за 11 лет работники ВСНК сдали около тонны цельной крови.

В этом году в "Славнефть-Красноярскнефтегазе" впервые прошла акция по сбору крови. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню донора. Среди участников акции были как доноры со стажем, так и новички — всего 86 человек. Они пополнили региональный банк донорской крови на 30 литров.

Проектный институт "Роснефти" — "ВНИПИнефть" — также впервые провел акцию "День донора", в которой приняли участие более 40 человек. Мероприятие прошло при содействии Службы крови Федерального медико-биологического агентства России.

Около 100 сотрудников "СамараНИПИнефть" также присоединились в этом году к донорскому движению, сдав около 50 литров крови.

Как отмечают специалисты, донорство приносит пользу не только нуждающимся в крови. Это полезно и для самого сдающего, в первую очередь, из-за активизации работы кроветворных органов, которая стимулирует работу всего организма. Донорство — это профилактика атеросклероза, подагры, нарушений пищеварения, работы печени, поджелудочной железы и других болезней.