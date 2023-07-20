АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги традиционных соревнований по пожарно-прикладному спорту на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины". Мероприятие проходило на стадионе "Локомотив" г. Саратова, в нем приняли участие пять команд — Бугурусланского, Волгоградского, Самарского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

Соревнования по пожарно-прикладному спорту проходят в несколько этапов. На первом этапе конкурсанты преодолевают стометровую полосу с препятствиями, на втором — участвуют в пожарной эстафете, после чего демонстрируют мастерство в боевом развертывании от пожарной автоцистерны. На заключительном этапе проверяются теоретические знания правил пожарной безопасности на объектах организаций системы "Транснефть".

Дружина Волгоградского РНУ одержала командную победу в преодолении стометровой полосы с препятствиями, стала лидером в пожарной эстафете и в теоретической подготовке. В боевом развертывании победили представители Бугурусланского РНУ.

По итогам общего зачета места на пьедестале почета распределились следующим образом: первое место заняла команда Волгоградского РНУ, второе и третье места — Бугурусланское и Саратовское РНУ. Медали и дипломы победителям на церемонии закрытия вручили заместитель начальника Саратовского РНУ Денис Гринько, начальник службы пожарной безопасности АО "Транснефть - Приволга" и главный судья соревнований Антон Шинин.

По результатам индивидуальных зачетов будет сформирована сборная, которая представит АО "Транснефть - Приволга" в третьем туре соревнований на уровне всех структурных подразделений ПАО "Транснефть", которое в этом году отмечает 30-летие с момента образования. Финал состоится в конце июля 2023 года в г. Санкт-Петербурге на базе АО "Транснефть - Балтика".

Профессиональный конкурс среди добровольных пожарных дружин (ДПД) АО "Транснефть - Приволга" организуется ежегодно с целью повышения боеготовности ДПД на объектах общества по предупреждению и тушению возможных пожаров, совершенствования навыков и приемов работы с пожарно-техническим оборудованием.

Подготовка к соревнованиям сборных команд филиалов АО "Транснефть - Приволга" проходит в структурных подразделениях под руководством специалиста отдела пожарной безопасности. Боевые расчеты ДПД филиалов общества обучаются работе с первичными средствами пожаротушения и пожарной техникой и могут оказывать содействие в тушении пожаров профессиональным пожарным.