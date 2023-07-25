Специалисты химико-аналитических и испытательных лабораторий АО "Транснефть - Приволга" в первом полугодии 2023 году выполнили 68,8 тыс. испытаний нефти и нефтепродуктов.

В семи испытательных и аналитических лабораториях Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) проведено 52,4 тыс. исследований проб нефти. В испытательной лаборатории головной перекачивающей станции "Тингута" Волгоградского РНУ выполнено 16,4 тыс. исследований проб дизельного топлива.

Мониторинг соответствия показателей качества нефти и дизельного топлива, которые транспортируются по магистральным трубопроводам предприятия, производится согласно требованиям государственных стандартов и технического регламента Таможенного союза. У каждой партии нефти определяется массовая доля серы, концентрация хлористых солей, массовая доля воды и прочие показатели качества сырья. У дизельного топлива анализируется фракционный состав, плотность, массовая доля полициклических ароматических углеводородов.

Во всех лабораториях АО "Транснефть - Приволга" функционирует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС), что позволяет обеспечить высокий уровень оперативности получения информации о качестве нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации деятельности лабораторий, а также позволяет минимизировать время на обработку и оформление результатов испытаний.