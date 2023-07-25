16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Поволжье
Правительство РФ расширило границы ТОР "Саров" в Нижегородской области Арена-долгострой в Мордовии готовится к открытию Более 100 новых брендов появится в Кировской области Авиакомпания "Россия" расширяет полетную программу по маршруту Орск — Москва В Оренбургской области будут установлены требования к работе легкового такси

Экономика и бизнес

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" выполнили около 69 тыс. исследований нефти и нефтепродуктов в первом полугодии 2023 года

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты химико-аналитических и испытательных лабораторий АО "Транснефть - Приволга" в первом полугодии 2023 году выполнили 68,8 тыс. испытаний нефти и нефтепродуктов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В семи испытательных и аналитических лабораториях Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) проведено 52,4 тыс. исследований проб нефти. В испытательной лаборатории головной перекачивающей станции "Тингута" Волгоградского РНУ выполнено 16,4 тыс. исследований проб дизельного топлива.

Мониторинг соответствия показателей качества нефти и дизельного топлива, которые транспортируются по магистральным трубопроводам предприятия, производится согласно требованиям государственных стандартов и технического регламента Таможенного союза. У каждой партии нефти определяется массовая доля серы, концентрация хлористых солей, массовая доля воды и прочие показатели качества сырья. У дизельного топлива анализируется фракционный состав, плотность, массовая доля полициклических ароматических углеводородов.

Во всех лабораториях АО "Транснефть - Приволга" функционирует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС), что позволяет обеспечить высокий уровень оперативности получения информации о качестве нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации деятельности лабораторий, а также позволяет минимизировать время на обработку и оформление результатов испытаний.

Последние комментарии

Антонина Чайко 03 февраля 2023 09:12 Сбербанк : 81% компаний малого бизнеса справились с ограничениями поставок

Сейчас или приспосабливаться или закрываться,зато те кто смог дальше работать в таких условиях ,уже точно не будут бояться трудностей

Антонина Чайко 24 октября 2022 10:53 Сбер представил аналитический сервис для развития туризма

правильно давно пора было развивать местный туризм,столько классных мест у нас есть которые нужно только грамотно разрекламировать

Фото на сайте

Обход Тольятти преодолел середину пути

Обход Тольятти преодолел середину пути

В Самарской области полным ходом ведется строительство дороги в обход Тольятти

В Самарской области полным ходом ведется строительство дороги в обход Тольятти

В Поволжье прошла спартакиада ООО ИК "СИБИНТЕК"

В Поволжье прошла спартакиада ООО ИК "СИБИНТЕК"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6