АО "Транснефть - Приволга" провело комплекс плановых работ на магистральных нефтепроводах и площадочных объектах в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, целью которых является обеспечение высокой надежности и безопасности инфраструктуры.

В соответствии с утвержденным графиком работы проводились во время остановок транспортировки нефти на магистральных нефтепроводах (МН) Куйбышев — Лисичанск, Куйбышев — Унеча-2 и Нижневартовск — Курган — Куйбышев (НКК) в период от 72 до 96 часов.

На технологическом участке "Нурлино — Самара" МН НКК подключены после реконструкции подводный переход через малый водоток, р. Черная, и переход через автодорогу "Отрадный — Черновка". Протяженность подключенных участков составила около 0,5 км.

По результатам внутритрубной диагностики на магистральных трубопроводах проведены мероприятия по устранению выявленных дефектов. Также выполнен средний ремонт задвижек, обеспечивающих управление потоками нефти.

Комплекс плановых работ выполнен на площадочных объектах районных нефтепроводных управлений (РНУ). На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Сатаровская" произведена замена двух задвижек, на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красноармейская" — средний ремонт двух задвижек, на НПС "Суходольная" отремонтирована одна единица запорной арматуры.

Кроме того, на НПС "Самара-2" вырезан обратный клапан узла регулирования давления, а на НПС "Самара-1" заменен обратный клапан магистрального насосного агрегата в магистральной насосной Куйбышев — Унеча-2. Данные устройства служат для предотвращения обратного движения нефти в трубопроводе, позволяют увеличить продолжительность работы основного оборудования станции.

Работы по подключению участков и планово-предупредительные ремонты выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

Безопасное проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось силами работников бригад центральных ремонтных служб Бугурусланского, Самарского, Саратовского, Волгоградского РНУ. Всего было задействовано более 200 человек, использовалось 96 единиц спецтехники. Работы выполнены в соответствии с утвержденными планами в регламентные сроки.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена, трубопроводы работают в штатном режиме.