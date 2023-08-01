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Экономика и бизнес

Товарно-транспортное подразделение по учету нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" отмечено корпоративной наградой

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Товарно-транспортное подразделение по учету нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" признано лучшим среди профильных подразделений организаций системы "Транснефть" и отмечено корпоративной наградой — дипломом за высокие показатели в работе по итогам 2022 года.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Итоги деятельности товарно-транспортных отделов были рассмотрены на ежегодном совещании ПАО "Транснефть", которое прошло в г. Ухте. При оценке работы профильных подразделений учитывался ряд критериев в сфере транспортировки нефтепродуктов, в том числе выполнение утвержденных графиков, обеспечение круглосуточного контроля за наличием и движением нефтепродуктов в системе магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП), ведение баланса при осуществлении товарно-коммерческих операций, проведение инвентаризаций, сопровождение договоров об оказании услуг по транспортировке, хранению, наливу и сливу, обеспечение сохранности нефтепродуктов при транспортировке.

Деятельность сотрудников товарно-транспортного подразделения по учету нефтепродуктов компании направлена на обеспечение и совершенствование оказываемых услуг по транспортировке нефтепродуктов при их приеме в систему магистральных трубопроводов и сдаче в пунктах назначения. Получение корпоративной награды в год 30-летия ПАО "Транснефть" и 70-летия АО "Транснефть - Приволга" подтверждает высокий профессиональный уровень работников подразделения.

В настоящее время в зону ответственности АО "Транснефть - Приволга" входит более 500 км МНПП Волгоград — Тингута — Тихорецк, по которому осуществляется поставка дизельного топлива на юг страны.

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