Товарно-транспортное подразделение по учету нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" признано лучшим среди профильных подразделений организаций системы "Транснефть" и отмечено корпоративной наградой — дипломом за высокие показатели в работе по итогам 2022 года.

Итоги деятельности товарно-транспортных отделов были рассмотрены на ежегодном совещании ПАО "Транснефть", которое прошло в г. Ухте. При оценке работы профильных подразделений учитывался ряд критериев в сфере транспортировки нефтепродуктов, в том числе выполнение утвержденных графиков, обеспечение круглосуточного контроля за наличием и движением нефтепродуктов в системе магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП), ведение баланса при осуществлении товарно-коммерческих операций, проведение инвентаризаций, сопровождение договоров об оказании услуг по транспортировке, хранению, наливу и сливу, обеспечение сохранности нефтепродуктов при транспортировке.

Деятельность сотрудников товарно-транспортного подразделения по учету нефтепродуктов компании направлена на обеспечение и совершенствование оказываемых услуг по транспортировке нефтепродуктов при их приеме в систему магистральных трубопроводов и сдаче в пунктах назначения. Получение корпоративной награды в год 30-летия ПАО "Транснефть" и 70-летия АО "Транснефть - Приволга" подтверждает высокий профессиональный уровень работников подразделения.

В настоящее время в зону ответственности АО "Транснефть - Приволга" входит более 500 км МНПП Волгоград — Тингута — Тихорецк, по которому осуществляется поставка дизельного топлива на юг страны.