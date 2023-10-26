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Экономика и бизнес

"Роснефть" масштабирует применение технологий по контролю эмиссии метана в нефтепереработке и нефтехимии

26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Роснефть" запустила проект по адаптации технологий контроля неорганизованной эмиссии метана и других углеводородов и повышения уровня промышленной безопасности на производственных объектах нефтеперерабатывающих активов. В этом году обследования проведены в Ангарской нефтехимической компании, Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевском заводе масел и присадок. Задача проекта — оценить потенциал масштабирования программы, в первую очередь, на предприятия нефтепереработки и нефтехимии, а в перспективе — и на всю производственно-сбытовую цепочку.

Фото: фото предоставлено АО «ННК»

На протяжении последних трех лет на добывающих активах компании успешно реализуется комплексная программа по обнаружению и устранению неорганизованных источников эмиссии метана. В текущем году мероприятия данной программы выполняются в 24 обществах группы. В первом полугодии на производственных площадках предприятий с помощью средств наземного мониторинга было обследовано 710 объектов. Кроме того, 13 обществах группы мониторинг проводился с применением беспилотных летательных аппаратов, всего был обследован 161 объект, в том числе 2,4 тыс. км трубопроводов.

Также в текущем году компания впервые провела обследования на объектах проекта "Сахалин-1", включая береговые комплексы переработки нефти и газа "Одопту" и "Чайво", морской стационарной платформы "Беркут".

В рамках стратегии "Роснефть-2030" компания поставила цель ‑ к 2050 году достичь углеродную нейтральность (по выбросам парниковых газов областей охвата 1 и 2). В стратегии также сформулированы и среднесрочные горизонты климатической повестки, среди которых — снижение к 2030 году интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2%.

Наряду с расширением программы контроля эмиссии метана на объектах инфраструктуры в компании формируется и внедряется методическая база в области выявления и устранения неорганизованных источников эмиссии метана и других летучих углеводородов с учетом передового мирового опыта.

Компания использует лучшие отечественные и мировые практики, научные разработки и современные технологические решения, позволяющие сокращать эмиссию парниковых газов, в том числе метана, и сохранять целостность производственной инфраструктуры. Развитие и масштабирование лучших подходов позволит повысить эффективность работы по сокращению эмиссии метана и безопасность работ на объектах производственно-сбытовой цепочки.

Теги: Роснефть технологии нефть нефтехимия

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