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"Реально заработало". Путин высказался об индексации выплат с 1 февраля В Ульяновской области до 2027 г. капитально отремонтируют 240 многоквартирных домов Контракты на ремонт почти 400 км автодорог по нацпроекту уже заключены в Нижегородской области Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ Олег Мельниченко поручил подготовить перспективный пятилетний план по развитию линейных коммуникаций в Пензе

Власть и политика

"Реально заработало". Путин высказался об индексации выплат с 1 февраля

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Социальные выплаты, проиндексированные с 1 февраля, уже получили около 20 миллионов россиян, сообщает радио Sputnik со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

"С 1 февраля на 7,4 процента проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. <…> Все это реально заработало, реализуется, выплаты пошли", — заявил глава государства на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что индексация также затронула материнский капитал. Для родивших первого ребенка он вырос до 630 тысяч рублей, второго — до 833 тысяч.

Также он добавил, что с нового года в России на 18,5 процента увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), составив 19 242 рубля. Кроме того, единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия для 31 миллиона неработающих пенсионеров увеличились на 7,5 процента, заключил Путин.

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