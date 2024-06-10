Экономия и защита: цифровизация электроэнергетики ПФО показала эффективность

Цифровая трансформация в электроэнергетике ПФО находится в самом разгаре: часть стратегически значимых проектов уже реализована, часть — находится на этапе запуска. Процесс уже позволил крупнейшим компаниям повысить эффективность бизнес-процессов, улучшить качество электроснабжения и сократить потери. Дальше — больше. В 2024 году электроэнергетики приступили к реализации новых масштабных проектов. Подробности Волга Ньюс рассказали представители власти и ключевые игроки рынка.

Пожинают первые плоды

В последние годы цифровая трансформация стала одним из приоритетных направлений развития энергетической отрасли. Этот вектор сектору задают не только указы правительства, но и современные реалии. Цифровая трансформация позволяет повысить уровень надежности энергоснабжения потребителей и эффективность бизнес-процессов, а также укрепить суверенитет отрасли.

В регионах ПФО позитивно оценивают результаты этой работы. Например, крупнейшая сетевая компания Башкортостана — АО "БСЭК" — удачно использует ERP-системы на основе 1С в области цифровизации бизнес-процессов. По информации министерства промышленности, энергетики и инноваций республики, экономический эффект "исчисляется цифрой со многими нулями". К настоящему моменту предприятие реализовало 21 модуль, в том числе: "Управление технологическим присоединением", "Управление движимым имуществом", "Движение ТМЦ на складах", "ТОиР", "МСФО", "ГКПЗ и МТО", "Зарплата и кадры", "Бухгалтерия", "Казначейство", "Показатели эффективности деятельности", "Реализация услуг ИТ и связи", "Инвестиции", "Автотранспорт", "Общая НСИ", "Управление транспортом электроэнергии", "Недвижимость", "Охрана труда", "Бюджетирование", "Документооборот", "Управление взаимоотношениями с клиентами", "Оперативный учет оборудования систем учета электроэнергии".

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области отметило пользу от цифровизации процессов на ТЭЦ. Филиал ПАО "Т Плюс" внедряет систему "Прогностика". Это разработка компании, которая помогает предотвращать возникновение нештатных ситуаций на генерирующем оборудовании (соответственно возможный ущерб от них).

"Эффект заключается в первую очередь в оптимизации процессов управления и снижения аварийности. Чем быстрее реакция на нештатные ситуации, тем оперативнее решаются вопросы, связанные с качеством услуг для конечного потребителя и надежностью их поставки. За год работы системы "Прогностика" удалось предотвратить 13 потенциальных дефектов оборудования, четыре из которых могли привести к остановке энергоблока ТЭЦ", — пояснили в ведомстве.

По словам министра промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Станислава Крылова, автоматизация процессов повысила надежность электроснабжения.

"Реализация проектов программы цифровой трансформации филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" — "Мариэнерго" позволила достичь снижения длительности отключения потребителей, уменьшения затрат на выполнение аварийных работ и оперативное обслуживание, снижения потерь электроэнергии, повышения оперативности взаимодействия персонала, улучшения качества связи и контроль качества электроэнергии", — сообщил глава ведомства.

В министерстве промышленности и торговли республики Татарстан рассказали о том, что благодаря цифровизации и автоматизации бизнес-процессы энергетиков стали эффективнее. Ведомство привело в пример успехи АО "Сетевая компания" и АО "Татэнерго". В первой компании повысилась надежность оборудования и производительности труда, сократилось время обработки обращений потребителей и ремонта. Во второй — улучшили качество обслуживания и снизили потери тепловой энергии.

Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко среди плюсов реализации подобных проектов отметил возможность получения экономии и облегчение отчетности.

"Развитие автоматизации и цифровизации позволяет оптимизировать производство и повысить производительность труда, обеспечить эффективность и наглядность управления технологическими процессами, электронным документооборотом, иным прикладным программным обеспечением. Повышается скорость обработки информации, достоверность отчетности, как внутренней, так и регламентированной государством, снижаются риски по несвоевременному предоставлению бухгалтерской и налоговой отчетности. Использование системы мониторинга автотранспорта на основе ГЛОНАСС позволяет получить прямую экономическую выгоду за счет экономии ГСМ. Автоматизированная система сбора показаний приборов учета абонентов снижает потери", — отметил Владимир Василенко.

Преуспели в IT-технологиях

Одна из наиболее завершенных задач в области цифровой трансформации электроэнергетики — переход на отечественное ПО и обеспечение кибербезопасности отрасли. В ПАО "Россети Волга" еще в 2018 году реализовали проект по внедрению системы управления предприятием на основе российского ПО "1С". По информации пресс-службы компании, это позволило повысить производительность труда персонала, снизить риски по несвоевременному предоставлению бухгалтерской и налоговой отчетности.

"Поэтому вопрос по импортозамещению средств автоматизации практически снят. Осталось заменить продукты компании Microsoft. Уже замещен Skype for Business, идет процесс по Microsoft Office и операционным системам. Выполнен проект по переходу 1С: ЗУП 3.1 на российскую операционную систему и систему управления базами данных", — уточнили в "Россети Волга".

Для обеспечения кибербезопасности в "Россети Волга" создают комплексную систему. Уже сформированы структурные подразделения информационной безопасности. Сейчас завершается набор квалифицированных кадров. Также запустили в работу Центры управления безопасностью для реагирования на возможные компьютерные инциденты на энергообъектах общества и координации действий с национальным центром.

Электроэнергетики Башкортостана, по данным местных властей, переходят на импортозамещенную операционную систему "Значимый объект критической информационной инфраструктуры" (ОС ЗОКИИ). Процесс идет штатно, без каких-либо сюрпризов.

"Дочерние общества АО "БЭСК" — ООО "Башкирэнерго" и ООО "БСК" — исторически (с учетом постоянно реализуемых проектов по автоматизации, в том числе "Умные сети", и росту угроз информационной безопасности) большое внимание уделяли этим вопросам. Они одними из первых включились в работу по реализации требований государственных регуляторов в области защиты информации — ФСТЭК России и ФСБ России", — объяснили в минэнерго республики.

По информации ведомства, компании реализовали мероприятия по контролю доступа пользователей в системы энергообъектов, их полному покрытию средствами антивирусной защиты. Каналы связи с центром управления сетями также защищены. Внедрена система мониторинга за событиями информационной безопасности и своевременного выявления кибератак. Отдельное внимание уделяется вопросам своевременного выявления уязвимостей на элементах энергообъектов и их закрытия.

Многое для повышения уровня кибербезопасности организаций электроэнергетики сделано в Марий Эл.

"Ужесточена парольная политика. Проводятся мониторинги актуальных уязвимостей и угроз безопасности информации с использованием бюллетеней НКЦКИ ФСБ России и Банка данных ФСТЭК России, событий и инцидентов информационной безопасности, работоспособности и обновления средств защиты информации, состояния оборудования, а также его функциональных возможностей. Также энергетики работают над минимизацией и изоляцией каналов управления телекоммуникационным оборудованием, сети передачи данных управления энергообъектами от других сетей. Введен запрет на использование внешних устройств, в том числе Bluetooth-устройств, Wi-Fi адаптеров, внешних сетевых адаптеров, модемов, устройств чтения смарт-карт и съемных дисков", — пояснил министр промышленности, экономического развития и торговли республики Станислав Крылов.

В Татарстане вопросу кибербезопасности тоже уделяют много внимания. АО "Татэнергосбыт" строит системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры, переходит на российское ПО. Персонал обучают цифровой гигиене.

В Самарской области переход электроэнергетиков на отечественные ПО и средства автоматизации, согласно данным врио главы областного минэнерго, осуществлен частично. Организации проверяют совместимость программ, выявляются позитивные и негативные факторы процесса, рассчитывают необходимые средства на обновление софта.

"Особое внимание уделяют информационной безопасности. Ответственные за это сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации. Внедряются современные отечественные сертифицированные системы информационной безопасности, что позволяет соответствовать требованиям законодательства и увеличивать уровень энергобезопасности электроснабжения потребителей", — считает Владимир Василенко.

В министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области сообщили, что при переходе на российское ПО возникают определенные сложности, но "они решаются в рамках тесного взаимодействия с разработчиками решений".

Работа кипит

Сейчас электроэнергетики продолжают активную работу в области цифровой информации. ПАО "Россети Волга" реализует 13 проектов. В 2024 году в них планируется инвестировать 1,5 млрд рублей.

В частности, по данным пресс-службы компании, модернизируется информационно-телекоммуникационная инфраструктура центров управления сетями. Этот проект предусматривает апгрейд системы управления диспетчерско-технологической и производственно-технической деятельностью (с отражением информации о режимах электрических сетей, состоянии сетевых объектов и их оборудования). Также в "Россети Волга" занимаются созданием высокоавтоматизированных подстанций. Ключевая цель — изменение бизнес-процессов в части эксплуатации электросетевых объектов и, как следствие, переход на риск-ориентированное управление. Сейчас сотрудники предприятия проводят комплексные работы по апробации цифровых технологий.

Еще один проект ПАО "Россети Волга" подразумевает создание зарядной инфраструктуры для электромобилей — установку станций типа Mode 3 и Mode 4. Параллельно компания ведет комплексные работы по строительству пилотной зоны активно-адаптивной распределительной электрической сети, оснащенной интеллектуальной системой управления технологическими процессами. Планируется

внедрение аналитического модуля расчета оптимального распределения потоков мощности, системы поддержки принятия решений и других функций. Проект направлен на отработку цифровых технологий по созданию высокоавтоматизированного района распределительных электрических сетей.

"Глобальные проблемы по реализации проектов отсутствуют. Остальные решаются в рабочем порядке", — подчеркнули в компании.

АО "БЭСК", в свою очередь, акцентирует внимание на модернизации значимых районов и подстанций, развитии интеллектуальных систем учета, информационной безопасности, внедрении двухуровневой модели оперативно-технологического управления с реконструкцией центров управления сетями, оптимизации юридически-значимого электронного документооборота и внедрении информационной системы сбора, обработки, хранения и анализа данных.

"У каждого проекта различные сроки реализации. Но перспективы — хорошие. "БЭСК" имеет успешный опыт создания крупных цифровых проектов. Наиболее известным является комплексная модернизация сетей с элементами Smart Grid в Уфе", — подчеркнули в минэнерго Башкортостана.

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области обозначило важность мероприятий по цифровой трансформации, которые осуществляет филиал ПАО "Т Плюс". Сейчас компания ведет тиражирование системы "Прогностика" на ТЭЦ. Она была запущена в тестовом режиме в 2023 году на ТЭЦ "Академическая" в Екатеринбурге. Сейчас ее внедряют еще на 10 станциях, в том числе Кировской ТЭЦ-3.

Другой важный проект, по информации ведомства, ПАО "Т Плюс" реализует в Перми. Он подразумевает внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением (АСУТ). В перспективе это позволит полностью контролировать режимы тепловых сетей, управлять ими и дистанционно выявлять повреждения на трубопроводах.

Также значимым для "Т Плюс" является Центр мониторинга качества, созданный в 2020 году в Самаре. По информации компании, проект не имеет аналогов России. Это современная онлайн-платформа, где консолидируется информация от разных сервисов "Т Плюс" по 42 городам 15 регионов: справочной службы, системы мониторинга тепловых сетей и данные приборов учета потребителей. За показателями, которые выводятся на экраны, круглосуточно следит персонал центра и при малейших отклонениях информирует профильные службы.

АО "Сетевая компания" и АО "Татэнергосбыт" внедряют интеллектуальный учет электроэнергии в Татарстане. Сейчас новые приборы стоят уже у половины всех потребителей региона. В республике также продолжается оснащение сельских и пригородных электрических сетей интеллектуальными устройствами — индикаторами короткого замыкания и вакуумными реклоузерами. По данным министерства промышленности и торговли Татарстана, ежегодные затраты на автоматизацию распределительных сетей превышают 600 млн рублей.

В АО "Самарская сетевая компания", по словам врио главы регионального минэнерго Владимира Василенко, автоматизировало управление работой подстанции на ул. Солнечной, которая обеспечивает электроснабжение более 4 тыс. жителей, социальных объектов и предприятий Промышленного района Самары. Теперь диспетчер может в режиме реального времени следить за состоянием оборудования и оперативно реагировать на возникающие риски. Этот пилотный проект планируется распространить и на другие трансформаторные подстанции. Также специалисты компании внедрили отечественный оперативно-информационный комплекс СК-11, который помогает диспетчерам принимать оптимальные решения по управлению энергоперетоками в сети и обеспечивать надежность энергоснабжения. при получении положительных результатов этот проект могут распространить в Тольятти, Сызрани, Кинеле, а затем и в других муниципальных районах Самарской области.

В АО "ОРЭС-Тольятти", по его утверждениям, реализованы такие проекты, "Автоматизированная система поддержки выполнения заданий контролеров-обходчиков "Каррера. Мобильный контролер", "Автоматизированная система формирования полезного отпуска электроэнергии "Каррера.ФПО", "Интеллектуальные и автоматизированные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности)". В АО "Самарагорэнергосбыт" в 2024 году планируется внедрить SIEM-систему по управлению информационной безопасностью.

Реализуют цифровые проекты и органы власти. В министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края сообщили, что для удобства инвесторов и сокращения сроков согласования технологического присоединения в регионе создают Единый портал подключения к сетям.

"Сейчас идет процедура донастройки элементов и тестирования со стороны основных ресурсоснабжающих организаций. К промежуточным итогам можно отнести создание личного кабинета инвестора и модуля согласования проектной документации с заинтересованными сторонами. Введение портала в опытную эксплуатацию запланировано на второе полугодие 2024 года. Также важно отметить, что к 2025 году планируется перевести значимые объекты критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение для гарантирования технологической независимости и безопасности", — пояснили в ведомстве.

Владимир Василенко, врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области:

"Цифровая трансформация в электроэнергетике является передовым инструментом достижения стратегических целей и национальных задач. Целевой ориентир мероприятий этого процесса — формирование и развитие системы управления жизненным циклом объектов отрасли, отвечающей современным вызовам.

В результате перехода на цифровые технологии проектирования и управления производственными и эксплуатационными процессами, взаимодействия с заказчиками, подрядчиками и конечными потребителями продукции и услуг, а также с финансово-кредитными и институциональными организациями, повышаются качество решений, прозрачность и доступность выполняемых работ и услуг, сокращаются сроки их оказания, снижается себестоимость, что приводит к повышению инвестиционной привлекательности отрасли.

К проблемам цифровой трансформации сегодня электроэнергетики можно отнести: