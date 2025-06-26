Сохраняя традиции: башкирские пчеловоды тестируют умные улья

Башкирия славится вкусным и полезным медом. Однако современный ритм жизни ставит под угрозу сохранение традиций производства этого уникального продукта. Требуются как усовершенствование контроля за пасеками и образовательного процесса в области пчеловодства, так и защита местного вида пчел от уничтожения из-за использования пестицидов и завоза пчел-мигрантов. На помощь приходят IT-технологии. Башкирские пчеловоды тестируют умные улья, которые позволяют автоматизировать часть процессов при производстве меда. Что это такое и как работает, рассказываем в нашей статье.

ИИ на службе пчеловодов

В России ежегодно производят более 60 тысяч тонн меда. Примерно десятая часть этого объема приходится на Башкортостан, что выводит республику на первое место в стране. Сейчас в регионе насчитывается около 12 тысяч пчеловодов, в основном потомственных. Они не только сохраняют и применяют на практике знания, полученные от дедов и отцов, но и вовлекают современные технологии в процесс производства меда. Среди таких продвинутых спецов — Руслан Валиахметов и Кирилл Кугейко из Иглинского района.

Фото: Алексей Тулинов

"Наше семейное дело развивается от поколения к поколению. У деда было всего 20 пчелосемей, у меня сейчас — около 500, несколько пасек в лесу. Работать по старинке уже тяжело. Моя личная задача заключается в том, чтобы пчеловодство развивалось, в том числе применялись современные технологии, чтобы одной стороны облегчить наш труд, а с другой — сохранить традиции", — отмечает Руслан Валиахметов.

Пчеловоды говорят, что требуется более совершенная система контроля за пасеками и состоянием пчелосемей. Например, чтобы отслеживать объемы производства меда, многие продолжают использовать старые амбарные весы. Нужно следить и за другими важными показателями: температурой, уровнем углекислого газа и влажностью в улье. Всё это требует постоянного перемещения между пасеками и соответственно значительных затрат. В то же время есть стремление сделать производство меда более эффективным и наращивать объемы, не теряя качество.

Фото: Алексей Тулинов

Сейчас оба пчеловода тестируют единую цифровую платформу "Цифровой улей", которую разработали специалисты ПАО "Ростелеком". Она позволяет следить за состоянием пасеки в режиме онлайн с помощью смартфона, планшета или компьютера. Помогают в этом алгоритмы искусственного интеллекта.

Умным улей становится за счет установки комплекта датчиков. Стоит он на электронных весах, которые фиксируют чистый привес: мед, пергу, пыльцу и другие продукты жизнедеятельности пчел, и отвес. В жилом отсеке отслеживается температура, влажность, уровень углекислого газа и давление. Есть датчики, собирающие данные о любых воздействиях на улей, включая открытие крышки и опрокидывание. Вещь необходимая, учитывая, что на пасеки довольно часто наведываются медведи, чтобы полакомиться медом.

Фото: Алексей Тулинов

Фото: Алексей Тулинов

В дополнительную секцию улья монтируют контроллер, процессор, wi-fi-модем и аккумулятор, благодаря которым система передает данные в облачную платформу, где они обрабатываются при помощи предиктивной аналитики и сравниваются с теми нормативами, которые установил сам пчеловод. Результат он видит в своем приложении. Помимо журнала уведомлений об изменении тех или иных параметров, ретроспективы данных, там есть возможность вести электронный дневник. Учетную запись пчеловод формирует под себя, конструируя дашборды и справочники.

Фото: Алексей Тулинов

"Для меня самый важный показатель — вес улья. Хоть пасеки друг от друга стоят недалеко, но время цветения растений отличается. За этими моментами надо следить, чтобы собрать максимальное количество меда. Например, вижу существенное прибавление веса — значит, липа зацвела. В такой период одна пчелосемья приносит 12-15 кг меда", — отметил Руслан Валиахметов.

Кирилл Кугейко считает плюсом анализ данных с помощью искусственного интеллекта и ждет усовершенствования системы:

Фото: Алексей Тулинов

"Как правило, пчеловоды ведут журналы, куда записывают все необходимые параметры. Анализировать их не очень удобно. Всё равно неточный прогноз может получиться. В приложении же информация представлена в удобном формате. Можно посмотреть, какие изменения происходили в пчелосемье за тот или иной период. Надеюсь, что заработает датчик по звуку, а анализ данных с помощью ИИ позволит в сочетании с нашим опытом найти ответы на вопросы, связанные с поведением пчел и производством меда, и делать более точные прогнозы".

Перспективы развития

Модернизация системы, действительно, планируется. Как рассказала эксперт в области АПК "Ростелекома" в Башкортостане Ирина Латохина, в межезонье произведена переработка конструктива "Цифрового улья". Теперь он будет работать без проводов. В этом году планируется запустить штамповку новой коробки.

"При этом платформу можно дополнять разнообразными средствами измерения. С нашим оборудованием можно интегрировать практически любые датчики и снимать любые показатели, которые захочет пчеловод", — отметила Ирина Латохина.

Также в разработке специалистов находится модуль интеграции платформы "Цифровой улей" с государственными информационными системами Минсельхоза РФ. Это позволит пчеловодам оперативно запрашивать и получать ветеринарные документы, свидетельства о качестве продукции, а также видеть в приложении карту обработки полей пестицидами и карту медоносов.

"Сейчас есть некое противостояние пчеловодов и растениеводов. Ведь из-за использования пестицидов пчелы умирают. Имея же карту обработки полей перед глазами, пчеловоды смогут оперативно принимать меры, чтобы не допустить гибель пчел. Карта медоносов же позволит удовлетворить потребоности и пчеловодов, и растениеводов. Передвижные пасеки смогут подъезжать к полям, где выращиваются сельхозкультуры. Пчелы будут опылять растения и производить мед. Аграрии же будут обеспечены качественным опылением культур", — пояснила эксперт в области АПК.

В планах — создание на платформе отраслевого маркетплейса, где все пчеловоды могли бы продавать свою продукцию, и формирование базы знаний, содержащей как нормативные документы и периодические издания, так и курсы, видеоролики, обмен опытом между опытными и молодыми пчеловодами.

"Мы хотим участвовать в нацпроекте "Образование", в части подготовки программы для агроклассов. Наша задача — полностью перевести процесс обучения взаимодействия с пчелами на пасеке на нашу платформу. Школьники смогут бесконтактно делать первые шаги в области пчеловодства, наблюдать за пчелами и учиться, — отметила Ирина Латохина. — Еще одной задумкой является пчелошеринг, когда любой желающий сможет брать улей в аренду, следить за ним в режиме онлайн и получать мед. Мы хотим вовлекать больше молодых людей, городских жителей в отрасль, делать ее более открытой и повышать экологическое образование".