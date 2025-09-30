"Россети" модернизируют ключевой центр питания восточного Оренбуржья

Филиал ПАО "Россети" — МЭС Волги начал реконструкцию подстанции 220 кВ "Новотроицкая" — основного центра электроснабжения востока Оренбургской области и города Новотроицка. Специалисты обновят на объекте коммутационное оборудование и системы защиты. Стоимость работ составит 920 млн рублей.

Работы по реконструкции подстанции начались во 2 квартале 2025 года. В настоящее время на объекте заменили четыре выключателя 110 кВ, смонтировали новые кабельные трассы на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 110-220 кВ, выполнили монтаж и наладку новых микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. Всего в рамках реконструкции "Россети" заменят на объекте заменят 29 выключателей 110-220 кВ. Работы проводятся на действующей подстанции без ограничений подачи энергии потребителям.

"Подстанция 220 кВ Новотроицкая является крупнейшей узловой подстанцией Восточного энергоузла Оренбургской области", — отметил Константин Мишуков, заместитель Главного инженера филиала ПАО "Россети" — Оренбургского ПМЭС. — От подстанции запитаны промышленные предприятия Новотроицка, включая градообразующий комбинат — "Уральская сталь". Также объект обеспечивает электроснабжение резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк" и других потребителей восточной части Оренбургской области".