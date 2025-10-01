"Татнефть" подарила тольяттинской школе уникальную мультиспортивную площадку

Мультифункциональный тренировочный комплекс "Городок безопасности" — это спортивное пространство с беговой дорожкой, полосами препятствий, воркаутом, площадками для стритбола и панна-футбола. Все это теперь доступно для учащихся тольяттинской школы № 26, а также всей окрестной детворы и жителей микрорайона.

Возведение объекта стало возможным благодаря победе школы в конкурсе социальных инициатив компании "Татнефть" "На благо людей". Торжественное открытие состоялось 19 сентября и стало особенным днем, который войдет в историю учебного заведения и города.

"Городок безопасности" — это учебно-тренировочный комплекс, предназначенный для занятий современными популярными видами спортивных игр, подготовки в рамках школьного курса "Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины", к сдаче комплекса ГТО. Спортивное пространство состоит из двух основных зон — полосы препятствий и демонстрационной площадки. Школьная полоса препятствий предназначена для тренировок и физических занятий на улице, там будут проводиться эстафеты и тематические уроки физкультуры. Демонстрационная площадка — это сценическое пространство, на котором созданы все возможности для демонстрации фильмов, презентаций, записей выступлений. В отдельном складском помещении разместится учебно-тренировочное оборудование, используемое службами МЧС. Его будут демонстрировать учащимся в рамках практических занятий. Также пространство включает в себя площадки для стритбола и панна-футбола, элементы благоустройства и зоны для отдыха.

"Не зря раньше говорили, что в здоровом теле — здоровый дух. Правильное физическое развитие, здоровый организм и крепкий дух — основа успешной учебы, без этих факторов сложно представить полноценное воспитание личности, — рассказала на открытии директор школы № 26 им. Героя Советского Союза В. И. Жилина Ирина Афонина. — Новая площадка позволит нашим детям по-другому взглянуть на занятия физкультурой и на курс ОБЖ и защиты Родины. Благодаря ее многофункциональности мы сможем значительно разнообразить уроки, будем привлекать к занятиям тренеров из спортшкол, которые смогут привить детям любовь к разнообразным видам спорта. Уверены, что занятия в "Городке безопасности" будут развивать в детях системное и комплексное понимание значимости безопасного поведения благодаря развитию ловкости, выносливости, навыков владения своим телом".

Компания "Татнефть" с 2021 года реализует на территории Тольятти социальные инициативы в рамках конкурса грантов "На благо людей". К 2025 году их количество достигло 32. Проекты направлены на поддержку больниц, спортивных учреждений, школ (в том числе с инклюзивным образованием), культуру. Предприятие "Тольяттикаучук", входящее в Группу "Татнефть", является куратором и реализатором этих проектов.

Проект "Городок безопасности" стал победителем конкурса "Татнефти" "На благо людей" в 2024 году. Основные строительные работы на площадке стартовали весной 2025 года, и всего за несколько месяцев она была возведена и благоустроена. Кроме спортивных снарядов и тренажеров, площадка оснащена качелями для отдыха, украшена клумбами с цветами и декоративными растениями, защищена современной системой освещения и видеонаблюдения.

Глава г. о. Тольятти Илья Сухих отметил ценность нового комплекса: "Мультиспортивная площадка появилась на территории тольяттинской школы № 26 благодаря вкладу компании "Татнефть" и предприятия "Тольяттикаучук". За это администрация от лица всех жителей выражает огромную благодарность благотворителям! Это тот случай, когда социально ответственный бизнес системно помогает городу создавать новые объекты, в том числе спортивного направления. Развитие спорта — важнейшая задача, на решение которой мы также стараемся направлять максимум сил и средств. Поэтому, когда есть предприятия, готовые включиться в эту непростую работу, этот вклад трудно переоценить. Данная площадка является новой во всех смыслах, таких в городе больше нет, мы будем ее бережно использовать во благо развития наших детей".

Генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Юрий Морозов подчеркнул: "Слоган конкурса социальных инициатив Благотворительного фонда компании "Татнефть" "На благо людей" — это не просто слова, это посыл, который зашит в ДНК Компании. "Татнефть" заботится о своем будущем и о будущем своих работников. "Тольяттикаучук" — часть компании, и нам очень приятно представлять ее здесь, нести для города ее высокую миссию. Добрые дела "Татнефти" делают Тольятти, так же как и другие города, где присутствует компания, современнее, красивее, чище, благоустроеннее, а жителей и их детей — счастливее!"