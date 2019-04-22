"Дубки" выпустили на рынок ряд новинок

К началу дачного сезона мясокомбинат "Дубки" выпустил несколько весенних новинок. Среди них вареная колбаса высокого качества "Фирменная" с добавлением рубленного окорока. Продукт прекрасно подходит для мясной нарезки и бутербродов, что очень актуально на даче или в путешествии. По словам технологов комбината, особую пикантность ей придаёт нежный вкус и приятный тонкий аромат специй, букет которых создан специально для этой колбасы.

Ещё одна новинка, которая ждёт покупателей этой весной — сардельки "Сочные". Приготовлены из отборного мяса, с добавлением молока и грамотно подобранных специй. Удобная вакуумная упаковка по 410 граммов позволяет брать их с собой в качестве ланча или перекуса в поездке.

В новинках торговой марки "Дубки" присутствует и классическая вареная колбаса "Мясная". Эксперты отметили её приятную и нежную консистенцию и насыщенный вкус привычной нам с детства классической колбасы.

Помимо новинок, получили новый дизайн упаковки и улучшенные рецептуры популярные у российских покупателей "Докторская", "Молочная" и ставшие уже бестселлером — фирменные сосиски "Дубки" Премиум. Это сосиски с классическим вкусом, которые изготавливаются по собственной рецептуре. Теперь их можно приобрести и в удобной порционной упаковке по 2 шт.

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