В 2020 году в Ульяновске начнется масштабная модернизация системы теплоснабжения

Перспективы развития топливно-энергетического комплекса областного центра обсуждались на совещании 1 октября под руководством Губернатора Сергея Морозова, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Главная цель перехода системы теплоснабжения Ульяновска на новый метод "альтернативной котельной" — это улучшение качества и повышение надежности теплоснабжения соцобъектов и домов жителей путем привлечения долгосрочных инвестиций и соответственно модернизации топливно-энергетического комплекса с использованием современных материалов и новейшего оборудования. Моя принципиальная позиция, что департаменту цен и тарифов Ульяновской области необходимо жестко контролировать тарифы на услугу теплоснабжения, не допускать незаконного роста. Необходимо стоять на защите интересов населения", — подчеркнул глава региона.

Планируется, что в рамках внедрения нового метода "альтернативная котельная" за десять лет в развитие топливно-энергетического комплекса Ульяновска планируется привлечь инвестиции в размере 7,8 миллиарда рублей. При этом уже в 2020 году суммарный объём инвестиций ульяновского филиала компании "Т Плюс" составит 718 млн рублей, что на 20% больше, чем в текущем году. Основной объём средств будет направлен на замену тепловых сетей, полностью выработавших свой эксплуатационный ресурс, что позволит улучшить качество и надёжность теплоснабжения потребителей.

Сейчас в Ульяновске началась процедура актуализации схемы теплоснабжения. Ее проект будет рассмотрен на публичных слушаниях до конца октября. "Мы движемся в соответствии со всеми обозначенными сроками, и в полной уверенности могу сказать, что все зависящие от нас мероприятия будут выполнены до 1 января 2020 года", − подчеркнул директор Ульяновского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Кроме того, сейчас проводятся совещания и "круглые столы" для разъяснений новой методики. Так, 2 октября прошло совещание в Законодательном Собрании Ульяновской области с участием депутатского корпуса и общественности. "Данную реформу мы рассматриваем как благо для потребителей, и она является результатом долгих и кропотливых усилий, в том числе и общественности. Она направлена на справедливость в сфере тарифного регулирования, так как долгое время мы видели разницу тарифов в рамках одного города и разницу между тарифами в домах, которые находятся по соседству. Сейчас мы видим реально прозрачную систему расчетов по методу "альткотельной", — отметил по итогам заседания руководитель ульяновского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты Ульяновской области Руслан Хайров.

Как сообщил директор департамента по регулированию цен и тарифов Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сергей Ципровский, с 1 января 2020 года поставки тепловой энергии будут осуществляться по цене, не превышающей тариф второго полугодия 2019 года. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, с 1 июля 2020 года и до достижения цены "альтернативной котельной" стоимость тепловой энергии не превысит прогнозный показатель размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

"В соответствии с анализом тарифных и финансовых последствий, проведенным для определения возможности перехода на новую ценовую модель, планируется достигнуть следующих эффектов: остановка роста тарифа на тепловую энергию для 50% населения на срок от 1 до 4 лет, привлечение дополнительных инвестиционных средств, направленных на реализацию проектов по развитию систем теплоснабжения города Ульяновска, которые в два раза превысят суммарный объем инвестирования, учтённый в текущих тарифах на тепловую энергию", — сообщил Сергей Ципровский.