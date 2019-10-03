Глеб Никитин и Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве Нижегородской области и ПАО "Газпром"

3 октября 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя Правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве региона и компании, сообщает пресс-служба областных властей.

Соглашение предусматривает совместное участие в реализации комплекса мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства. Правительство Нижегородской области планирует способствовать увеличению парка транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, и расширению сети газозаправочных станций на территории региона. Компания намерена содействовать в обеспечении организаций Нижегородской области, эксплуатирующих технику, работающую на природном газе, необходимой нормативной технической документацией, в проведении обучения инженерно-технического персонала и водителей правилам технического обслуживания и эксплуатации техники, работающей на природном газе.



Напомним, 2 октября 2019 года Глеб Никитин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. Глава региона выступил с докладом на совещании "Опережающее развитие инфраструктуры — стратегия развития рынка газомоторного топлива". Как подчеркнул губернатор, для расширения рынка газомоторного топлива Нижегородская область в текущем году и в последующие годы планирует принять участие в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств на КПГ. В 2019 году в регионе планируется открыть 3 новых точки, где можно будет заправиться газом. В планах на 2020 год — 4 точки.



25 сентября 2019 года в Нижнем Новгороде прошло совещание по вопросу: "Реализация программы по расширению природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте группы компаний Газпром". В совещании приняли участие председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и образования.