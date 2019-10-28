В Казани наградили победителей конкурса "Искусный глагол" им. В.Ю.Матвеева

В Казани прошло награждение победителей конкурса "Искусный глагол" им. В. Ю. Матвеева по Приволжскому кластеру. Специальный корреспондент "Волга Ньюс" Ксения Гаранина выиграла конкурс в ПФО в номинации "Лучшее интервью".

Конкурс "Искусный глагол" им. В.Ю.Матвеева учрежден в 2016 году по инициативе Государственного Эрмитажа, Благотворительного фонда Владимира Потанина и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Он призван отметить достижения журналистов и блогеров, пишущих о культуре и освещающих деятельность музеев в регионах и подчеркнуть значение музейной работы в жизни общества и укрепить роль музея как центра культурных инноваций.

Торжественная церемония награждения прошла в рамках Дней Эрмитажа в Казани 24 октября. Победителей поздравили заместитель генерального директора Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов, директор музея-заповедника "Казанский Кремль" Зиля Валеева, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и директор программ Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Фодина.

На конкурс принимались заявки от журналистов из более чем 20-ти городов. Эти города объединены в 4 кластера: Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приволжский. Кластеры сформированы вокруг центров-спутников Государственного Эрмитажа: Приморской государственной картинной галереи, Омского областного музея изобразительных искусств им. Врубеля, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль".

Победители Приволжского кластера: