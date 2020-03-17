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Самарская область

Как "Наука для внука" оказалось интересной серебряным волонтерам

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Чем заняться на пенсии? Выбор досуга для тех, кто вышел на заслуженный отдых, невелик: песни и пляски под баян, скандинавская ходьба да участие в городских мероприятиях в качестве серебряных волонтёров. В "Объединении детских библиотек" Тольятти пошли дальше и решили передать бесценный опыт бабушек и дедушек юному поколению. Проект так и назвали — "Наука для внука".

Фото: Фото предоставлено автором

Идея пришла к детским библиотекарям не случайно: слишком велик запрос ребят на "живые" истории из уст реальных участников событий. Тех, кто строил Волжскую ГЭС и проектировал АвтоВАЗ, чьими руками возводился промышленный Тольятти 1950-70-х годов. Так проект "Наука для внука" воплотился в серию познавательных встреч, посвящённых физике, химии, биологии, астрономии, географии и геологии.

Первым героем проекта стал Борис Альбертович Цирульников — дедушка трех внуков, посвятивший встречу очень важной теме леса и деревьев. На занятии ребята познакомились с книгой Анны Томас-Белли "Мой лесной гербарий", узнали, из чего состоит дерево и что представляет удивительная система "лес". А ещё Борис Альбертович рассказал о благотворительной программе "Наш лес", в рамках которой с 2011 года горожане участвуют в восстановлении тольяттинского леса.

Ребята восприняли встречи на ура, более того стали приводить на занятия в библиотеку родителей, благо время удобное — полдень выходного дня. После беседы с почтенным гостем слушатели превращаются в ученых и ставят опыты и эксперименты. Согласитесь, в такой форме знания усваиваются куда легче скучных лекций.

За год реализации общественного проекта "Наука для внука" занятия посетили сотни тольяттинцев, а идею подхватили коллеги из школьных библиотек и детские сады.

"Сначала дедушки неохотно шли на контакт, — вспоминает воспитатель детского сада "Лесовичок" Марина Плеханова. — Первопроходцем стал Константин Павлович Данилин. Он не побоялся выступить и показать яркий пример общения с внучатами. Потом подтянулись и другие дедушки. Как оказалось, занятия интересны не только детям, но и самим пожилым людям. От ребят они получают невероятную любовь, интерес, поддержку. Это стимулирует их жить дальше, творить новые дела, но самое главное — они приобщают своих внуков к чтению и получению знаний".

Расписание занятий можно найти в социальных сетях с хештегом #НаукаДляВнука — в группе социальной сети ВКонтакте vk.com/odb_tol и на странице "Объединения детских библиотек" в Фейсбуке facebook.com/odb.tol.

"Реализация проекта "Наука для внука" показала, что такая форма интеграции не только благотворно влияет на развитие доверительных отношений между разными поколениями горожан, но и является эффективным средством популяризации идей активного долголетия, расширяет возможности людей старшего возраста для реализации творческого и социального потенциала", — рассказывает автор проекта, заведующая Центральной детской библиотекой Тольятти Вера Ухова.

Не случайно "Наука для внука" стала победителем всероссийского конкурса "Активное поколение" Благотворительного фонда "Хорошие истории" и получила финансовую поддержку от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

По словам Веры Уховой, вовлечение активных тольяттинцев серебряного возраста набирает обороты. В Автограде успешно реализуются "Бабушкины сказки" и "Бабушкин театр", а с этого года планируют проводить интенсивы для бабушек и дедушек и готовить их к работе с детьми в библиотеке.

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