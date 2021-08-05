Скорая помощь Безенчука обживается на новом месте

30 июля состоялось торжественное открытие Безенчукской подстанции ГБУЗ СО "Самарская областная станция скорой медицинской помощи". С этого дня скорая помощь имеет свой адрес: ул. Тимирязева, 19, и свое собственное, капитально отремонтированное здание.

Шли к этому не один год. Сначала подбирали здание, чтобы оно соответствовало всем требованиям. Затем вели ремонтные работы, поиск средств на закупку необходимой мебели и оборудования. И вот долгожданное событие состоялось. Здание сияет чистотой и оборудовано всем необходимым.

На торжественном открытии старший фельдшер Безенчукской подстанции Анна Лункина вручила благодарственные письма представителям организаций-спонсоров, в том числе ООО "Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция" за оказанную финансовую помощь в приобретении необходимого инвентаря: стульев, кресел, диванов, стеллажей для медицинского оборудования и железных шкафчиков для личных вещей персонала станции.

Евгений Гаращенко, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО "Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция": "Наша компания является организацией системы "Транснефть" и в своей деятельности руководствуется принципами социальной ответственности. На всех территориях, где мы работаем в качестве технического заказчика по строительству и реконструкции объектов трубопроводного транспорта, от Брянска до Челябинска, мы стараемся реализовывать благотворительные проекты целенаправленно, уделяя внимание небольшим населенным пунктам. И Безенчукскому району помогаем уже не первый раз. Традиционно нашу поддержку получают школы, детские сады, дома культуры, центры социальной помощи и реабилитации населения, и, конечно, медицинские учреждения".

В этом году в ООО "Транснефть - ТСД" поступил запрос о поддержке запуска в отдельном здании подстанции скорой медицинской помощи. Для обустройства здания, капитальный ремонт которого администрация района вела собственными силами с 2020 года, требовалась мебель и медоборудование. Компания помогла эти вопросы решить.

Отдельное здание для Безенчукской подстанции — это своевременный проект. Здесь есть всё необходимое: склад, комнаты отдыха, душевые кабины, заправочные, дозаправочные, кабинет старшего фельдшера, кабинет эмоциональной разгрузки. Чем лучше условия труда, тем выше отдача от персонала, выше показатели.

Красную ленту перерезали глава Безенчукского района Владимир Аникин и руководитель управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи Минздрава Самарской области Илья Сиротко.

"Согласно новому законодательству, подразделения скорой помощи должны быть размещены отдельно от медицинского учреждения. В решении этого вопроса принимали участие и администрация, и партнеры. Сегодня здание обрело новую жизнь. Здесь будут работать сотрудники одной из самых важных служб — скорой помощи", — сказал глава района.

"Работа в экстремальных условиях — особенность службы скорой помощи. Очень хочется, чтобы для каждого подразделения скорой помощи были построены и оснащены отдельные здания. И чтобы подобное новшество вошло в национальный проект и получило распространение по всей России, — подчеркнул в своем поздравлении и. о. главврача ГБУЗ "Самарская областная станция скорой медицинской помощи" Раймонд Чернуха, — Приятно осознавать, что в Самарской области есть социально ответственный бизнес, который вкладывается в создание благоприятных условий и для пациентов, и для медицинских работников!"

Анна Лункина, старший фельдшер Безенчукской подстанции ГБУЗ "Самарская областная станция скорой медицинской помощи":

"Наш коллектив обновляется и растет. Раньше у нас работали 4 бригады по одному сотруднику, а теперь 4 бригады по двое. Мы очень благодарны главе Безенчукского района Владимиру Аникину за помощь с выделением здания, а нашим партнерам из ООО "Транснефть - ТСД" — с приобретением мебели. Мы с большим удовольствием начали обживаться на новом месте".

Татьяна Зайчикова, фельдшер Безенчукской подстанции ГБУЗ "Самарская областная станция скорой медицинской помощи":

"Я начала свой трудовой путь на станции Скорой помощи в Хворостянском районе в 1973 году. В 2021-м отмечаю 40-летие своей работы на Безенчукской подстанции. И очень рада, что в этот юбилейный для меня год весь наш коллектив обрел свое здание. Мы многие годы располагались в Безенчукской районной больнице. И в последнее время чувствовали себя немного неловко, как в гостях. А теперь у нас свое здание, где мы — дома!"