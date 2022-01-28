АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2021 году. На реализацию комплекса мероприятий в области обеспечения экологической безопасности за указанный период направлено 278 млн рублей.

На постоянной основе предприятие проводит эколого-аналитический мониторинг для контроля соблюдения экологических нормативов. Четыре аккредитованных лаборатории экоаналитического контроля — по одной в каждом районном нефтепроводном управлении (РНУ) — оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, а также оборудованием для отбора проб и проведения анализов. С января по декабрь 2021 года проведено более 44 тыс. анализов, в том числе 34 тыс. анализов проб поверхностных и сточных вод, технической воды из скважин и питьевой воды. Выполнено 7,6 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и свыше 2,7 тыс. анализов состояния почв. Результаты лабораторных исследований подтверждали отсутствие нарушений.

По программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта в целях соблюдения высоких стандартов экологической безопасности в производственной деятельности в 2021 году началось строительство очистных сооружений на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Ефимовка" Волгоградского РНУ. В рамках проекта идет строительство новых зданий очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 15 куб. м в сутки и производственно-дождевых сточных вод производительностью 115 куб. м в сутки, будут реконструированы сети канализации, обустроены гидроизолированные пруды-накопители для пожарных нужд. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в третьем квартале 2022 года.

Для оснащения производственных объектов специальной техникой и материалами, применяемыми при ликвидации последствий возможных аварийных разливов нефти, закуплено 827 погонных метров боновых заграждений на 26,4 млн руб.

В целях воспроизводства водных биологических ресурсов АО "Транснефть - Приволга" выпустило в воды Волгоградского и Саратовского водохранилищ, Азово-Черноморского бассейна, р. Медведица почти 349 тыс. молоди рыбы. Финансирование превысило 4 млн рублей.

В мае 2021 года состоялся инспекционный аудит системы экологического менеджмента в аппарате управления Саратовского РНУ и на ЛПДС "Красноармейская". В числе эффективных экологических мероприятий представители сертификационной организации назвали реконструкцию и строительство очистных сооружений, ввод в эксплуатацию стационарных боновых заграждений на р. Малый Караман и строительство современного склада хранения оборудования для оперативного реагирования в случае аварийного разлива нефти. Положительно оценено вовлечение сотрудников в природоохранные акции. Аудиторы подтвердили, что система менеджмента результативна и выполняет требования международного стандарта ISO 14001-2015.