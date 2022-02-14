Специалисты АО "Транснефть - Приволга" завершили планово-профилактические ремонты на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и производственных объектах, расположенных в Самарской и Волгоградской областях.

На подводном переходе резервной нитки МН Куйбышев — Тихорецк через р. Чепрак произведена замена четырех единиц запорной арматуры на оборудование с высоким уровнем герметичности. На каждом из берегов реки в месте прохождения МН установлены по две шиберные задвижки с взрывозащищенными электроприводами. В ходе работ по замене УЗА были обустроены новые фундаменты и площадки обслуживания задвижек. Оборудование, выработавшее эксплуатационный ресурс, демонтировано.

В период плановой остановки транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Гурьев — Куйбышев выполнена вырезка двух дефектов и ремонтной конструкции. Кроме того, специалисты завершили ремонтные работы на МН Бавлы — Куйбышев, в том числе устранили пять дефектов на двух участках. Это обеспечит безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность нефтепроводов. В эти же сроки на нефтеперекачивающей станции "Самара-1" завершено подключение напорного коллектора МН Самара — Лопатино.

Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 220 сотрудников структурных подразделений предприятия, использовано более 100 единиц специальной и автомобильной техники.

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга" на 2022 г. Реализованные мероприятия позволят повысить надежность и безопасность работы объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций.

В настоящее время магистральные нефтепроводы функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.