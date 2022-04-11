Спортсмены Самарской области стали победителями турнира ПФО по баскетболу 3×3

8 апреля в Нижнем Новгороде состоялся турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 в рамках 15 Суперфинала Чемпионата Школы баскетбольной лиги (БШЛ) "КЭС-БАСКЕТ".

Турнир проводился по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках "Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года".

В мероприятии приняли участие игроки и тренеры команд-участниц регионального этапа Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" сезона 2021–2022 гг. — учащиеся общеобразовательных организаций, которые не являются профессиональными спортсменами. В турнире участвовали школьники и студенты вузов и ссузов, а также воспитанники детских домов Нижегородской области.

В составе сборной Самарской области выступили воспитанники сызранской СШОР № 2 Александр Тарбеев, Данил Гнеденков, Андрей Поленов и новокуйбышевский баскетболист Павел Хлыщенко, который по итогам соревнований признан MVP турнира.

На групповом этапе сборная Самарской области одержала победы над Оренбургом (14:5), Саратовом (11:4) и Удмуртией (7:5). Затем в ¼ финала был повержен Башкортостан (19:4), а в полуфинале — сборная Нижнего Новгорода (10:8). В решающем матче команда Андрея Максимова выиграла у сборной Чувашии со счетом 12:8 и завоевала золотые медали.

"Необычный формат турнира. За один день команды провели сразу шесть, а некоторые и семь матчей. Но, несмотря на усталость, нам удалось оказать достойное сопротивление соперникам и продемонстрировать хорошую, уверенную игру. Я очень рад, спасибо команде! Впереди у нас большие планы. В ближайшее время сыграем в лиге губернатора Самарской области "BasketNights" 3×3. Это отличный вариант помериться силами с более серьезными соперниками", — поделился главный тренер сборной Самарской области Андрей Максимов.

Напомним, турнир по баскетболу 3×3 "BasketNights" проводится в Самарской области с 2021 года по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и поддержан президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. В соревнованиях принимают участие все желающие. На одной площадке встречаются как опытные игроки, так и начинающие любители баскетбола.

В завершение турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 в Нижнем Новгороде Игорь Комаров поздравил победителей и вручил награды.