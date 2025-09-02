Филиал ПАО "Россети" установит порядка 9 тыс. птицезащитных устройств на ЛЭП в Поволжье

Филиал ПАО "Россети" — МЭС Волги в 2025 году установит новые птицезащитные устройства (ПЗУ) на 152 линиях электропередачи 220-500 кВ в регионах Поволжья. Основные задачи этой работы — обеспечение надежности системообразующей инфраструктуры и сохранение биоразнообразия. Общая стоимость мероприятий составит 74 млн рублей.

Места расположения ПЗУ определяются на основе анализа технологических нарушений на энергообъектах. Для защиты птиц от поражений электрическим током и снижения рисков устойчивой работы сетевой инфраструктуры оборудование монтируется на траверсах высоковольтных ЛЭП поверх изоляторов.

Больше всего устройств будет установлено на энергообъектах в Нижегородской области и в регионах Средней Волги. В том числе это линии электропередачи, трассы которых проходят вблизи Жигулевского и Керженского заповедников, заказников "Шиловская лесостепь" и "Сенгилеевские горы", где гнездятся орел-могильник, беркут, белохвост, а также другие виды птиц, занесенные в Красную книгу.