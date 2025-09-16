Губернатор Оренбуржья поручил ускорить подготовку к отопительному сезону

В Оренбургской области остро стоит вопрос по готовности социальных объектов к грядущему отопительному сезону. Об это стало известно в понедельник, 16 сентября, на заседании правительства 56 региона после доклада профильных специалистов.

"При наступлении низких температур соцобъекты будут подключены в первую очередь, а значит, медлить уже нельзя. Здесь работа на финишной прямой — 99%, а это почти три тысячи объектов социальной сферы готовы к наступлению зимы. Поручил завершить оставшиеся работы до конца этой недели", — рассказал глава региона Евгений Солнцев.

Также он сообщил, что на сегодняшний день к зиме готовы 12 221 многоквартирный дом. Это 94% от всего жилого фонда области.

"На аналогичную дату прошлого года готовность была выше. Ускорить работы нужно Оренбургу, Медногорску, Новотроицку, Кувандыкскому муниципальному округу, Домбаровскому, Саракташскому, Сакмарскому и Тоцкому районам", — констатировал губернатор Оренбуржья.

В целом, по его словам, по сравнению в прошлым годом в области подготовка к отопительному сезону идёт быстрее. Общий процент готовности — 86%.

"У нас на контроле абсолютно каждый объект. Все риски оценены, подготовка должна быть завершена в срок", — резюмировал Евгений Солнцев.