В Энгельсе запущено производство новых бытовых газовых котлов

САРАТОВ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На заводе компании "Термотехника Энгельс" состоялся официальный запуск производства нового бытового газового котла, сообщает региональное министерство инвестиционной политики. В торжественном мероприятии, которое прошло 17 сентября, принял участие заместитель директора Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ Денис Кляповский, министр инвестиционной политики области Александр Марченко, глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов, представители отраслевых министерств и региональных институтов развития

Фото: Министерство инвестиционной политики Саратовской области

Предприятие, которое до апреля 2023 года принадлежало немецкому концерну Bosch, специализируется на выпуске оборудования для энергетики и отопления. Новый котел разработан российскими инженерами компании с использованием комплектующих отечественных производителей. Объем инвестиций составил 200 млн рублей.

Мощности производства бытового оборудования позволяют выпускать до 100 тысяч настенных газовых котлов в год. С 2014 года предприятие произвело более 700 тысяч единиц бытового оборудования и более 5 600 промышленных котлов для компаний по всей России.

"В регионе успешно работают предприятия, ранее принадлежавшие иностранным собственникам, которые играют важную роль в экономике страны и в своих отраслях. Компания "Термотехника Энгельс" — наш надежный партнер и один из лидеров рынка отопительного оборудования. Запуск нового продукта, созданного с использованием решений отечественного бизнеса, укрепит позиции самого предприятия, а также повысит технологическую независимость страны", — отметил министр Александр Марченко. 

