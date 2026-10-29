Важен каждый винтик

Технический склад ума, логическое мышление, умение разбираться в сложных физических процессах и вникать в самую суть вещей — качества, отличающие настоящего механика. По сложившейся традиции в России представители этой профессии отмечают свой праздник 30 октября. В компании "Транснефть - Дружба" трудится целый штат высококвалифицированных механиков — свыше 680 человек: это и инженеры, и начальники механо-технологических участков, и слесари, выполняющие общую важную задачу — обеспечить бесперебойную работу внушительного парка нефтепроводного оборудования.

"Наши механики занимаются обслуживанием и ремонтом оборудования, его диагностикой, модернизацией, заменой, — говорит главный механик "Транснефть - Дружбы" Александр Нестеров. — Составляются графики технического обслуживания и ремонта, на основании которых ежедневно планируется работа, что позволяет обеспечить исправность узлов и агрегатов по всему нефтепроводу "Дружба" от Самары до Брянской области. При необходимости выявления скрытых дефектов специалисты проводят неразрушающий контроль, помогающий точно определить состояние трубопроводов и механизмов на нефтеперекачивающих станциях. Такой комплексный подход позволяет добиться, чтобы все оборудование работало точно, как часы".

Второе рождение

Трудовая биография Владимира Тютерева перекликается с историей создания профессионального праздника в нашей стране: он имеет непосредственное отношение как к военным механикам, так и гражданским. Сегодня Владимир Николаевич — начальник участка обслуживания механо-технологического оборудования нефтеперекачивающей станции "Транснефть - Дружбы" в Самарской области. Хотя до прихода в компанию и предположить не мог, что найдет призвание в нефтепроводной отрасли.

"Вообще я подполковник запаса, — удивляет собеседник. — Много лет отдал службе в Вооруженных Силах РФ в автомобильных войсках, пока не вышел на пенсию по выслуге". Устроившись механиком на нефтеперекачивающую станцию, специалист практически пережил второе рождение в профессии. "Другим оказалось практически все, — вспоминает Владимир Тютерев. — Пришлось заново многое осваивать и даже переучиваться".

Нефтепроводчик рассказывает, что его становлению на новом поприще способствовала развитая корпоративная образовательная система, позволившая пройти обучение в учебных центрах "Транснефти". Обучение и повышение квалификации для работников компании в них совершенно бесплатное. А освоиться помогла поддержка коллег-механиков с других "дружбинских" станций, которые всегда были готовы поддержать и поделиться опытом.

Студент… в 55

Владимир Тютерев решил не останавливаться на краткосрочном обучении и основательно освоить нефтепроводную специальность — поступил в Самарский государственный технический университет. Опять стал студентом… в 55 лет! И окончил вуз экстерном.

"Снова окунулся в студенческие годы: прошел 17 дисциплин, сдавал экзамены, писал курсовые. Помню, как защищал свою дипломную работу по ремонту и техническому обслуживанию шиберных задвижек — очень актуальная для нас тема", — говорит Владимир Николаевич.

Полученные им знания регулярно применяются в работе, ведь на каждой нефтеперкачивающей станции свое "царство" механо-технологического оборудования. Насосы, задвижки, маслосистемы, фильтры-грязеуловители, системы сглаживания волн давления, системы автоматического регулирования давления — без всего этого многообразия невозможна транспортировка нефти, а отвечают за его бесперебойную работу именно механики. Кроме того, они следят за исправностью систем водоснабжения и канализации, обеспечивающих жизнедеятельность любой станции.

"Конструктор" весом с грузовик

"В работе механика мелочей не бывает, — уверен Владимир Тютерев. — Даже самая незначительная поломка может вылиться в большую проблему, если ее вовремя не устранить". Именно поэтому во всех подразделениях "Транснефть - Дружбы" регулярно проходят плановые технические осмотры оборудования.

Максимального внимания требуют магистральные нефтеперекачивающие насосы, которые именуют сердцем любой станции. Именно их подготовку к плановому техническому диагностированию начальник участка нефтеперекачивающей станции называет одной из самых ответственных задач.

При подготовке к диагностике насос подобно конструктору нужно полностью разобрать на детали, притом что весит он как крупный Камаз — порядка 15 тонн! Кроме того, агрегат необходимо полностью очистить от лакокрасочного покрытия буквально до металла, чтобы проверить его целостность и отсутствие дефектов. После диагностики агрегат предстоит заново собрать и покрасить. Работа кропотливая и ответственная, занимает несколько дней. Но результат того стоит. Диагностика позволяет выявить мельчайшие поры, микротрещины и другие дефекты, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, и своевременно их устранить.

Начинал с велосипеда…

Работник куйбышевского подразделения "Транснефть - Дружбы" Олег Мартынов — обладатель всех возможных титулов конкурса "Лучший по профессии". Состязание призвано выявить самых умелых представителей основных рабочих нефтепроводных специальностей. Четыре года Олег Владиславович выступал в номинации "Слесарь по ремонту технологических установок", пройдя все этапы конкурса от районного управления до самого высшего международного этапа.

Олег Мартынов – победитель международного конкурса "Лучший по профессии"

"Мне с детства была близка профессия механика: нравилось разбираться, как устроены сложные технические изделия, из раза в раз собирал и ремонтировал свой велосипед, который постоянно ломался", — улыбается Олег Мартынов. Вспоминает: когда устроился в "Дружбу", был в настоящем восторге — вокруг столько сложного оборудования, за работу которого ты отвечаешь. Скучать точно не придется!

Выездная ремонтная бригада, в которой работает Олег Мартынов, большую часть рабочего времени проводит в служебных поездках по нефтеперекачивающим станциям, где проводит ремонты технологического оборудования. В компании придерживаются принципа заблаговременности, детали в установках меняют, не когда они вышли из строя, а заранее во избежание поломок. Механик должен уметь "найти подход" к самым разным устройствам, которых на нефтепроводных объектах великое множество.

Руки потеют, сердце бьется…

"Я и на конкурс "Лучший по профессии" изначально пошел, чтобы набраться опыта, обменяться опытом с лучшими представителями профессии, — рассказывает собеседник. — А потом уже появился азарт, желание победить". Перед каждым этапом усердно тренировался на протяжении нескольких месяцев. Ведь задача перед участниками состязаний стоит нешуточная — за пять часов из множества деталей собрать магистральный насос.

"Очень волнительно, — признается участник профессиональных соревнований. — Руки потеют, сердце бешено бьется, внутри холодок. Но это только до начала испытаний. Как только приступаешь к сборке, переживания отходят на второй план. Полностью сосредотачиваешься на задаче и процессе". Призер состязаний уверен, что именно практика — лучшее средство от любых сомнений: как на конкурсах, так и в работе.

Великолепное знание механизмов, отточенные профессиональные умения и упорные тренировки позволили Олегу Мартынову добиться блестящих результатов. Дважды он занимал вторые места в конкурсе "Лучший по профессии" на уровне "Транснефть - Дружбы", после завоевал "серебро" уже на уровне компании "Транснефть", куда съехались самые маститые специалисты из филиалов организации со всех уголков страны.

Невозможное возможно

Дружбинец не остановился на достигнутом и в следующем году улучшил свой результат — завоевал уже золотую награду. Казалось бы, куда выше? Но Олег Мартынов сделал практически невозможное — победил на международном уровне. На тот конкурс съехались сильнейшие профессионалы из России и дружественных стран: Белоруссии, Казахстана, Китая. Как и на предыдущих этапах сборку нефтепроводного оборудования требовалось выполнять на время и по технологической карте, строго соблюдая последовательность. Несмотря на жесточайшую конкуренцию именно слесарь "Транснефть - Дружбы" был признан лучшим.

Успехи Олега Мартынова отметили по достоинству: вскоре после возвращения с конкурса он получил повышение — был назначен мастером выездной бригады Базы производственного обслуживания. Теперь под началом специалиста работает бригада слесарей, и уже Олег Владиславович передает коллегам знания и навыки, которыми с ним в свое время делились дружбинские наставники. Учит начинающих представителей профессии, что в работе механика важен каждый винтик. Ведь именно от исправности оборудования зависит бесперебойная работа всей нефтепроводной системы.