В 44 регионах России сменится состав общественных наблюдательных комиссий

В Самарской области полностью изменится состав общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Сейчас в регионе началась процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии.

Принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Самарской области предлагается общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям. Направить соответствующие заявки они смогут в течение 60 дней. Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.

Состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые занимаются контролем за соблюдением прав заключенных, поменяется полностью в 44 регионах России, сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

"В 44 регионах России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, будет новый состав ОНК. 19 июля будет объявлено о начале процедуры выдвижения, об этом будет соответствующее сообщение в "Российской газете", — сказал он.

По словам Фадеева, процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре. После этого совет Общественной палаты проголосует за их новые составы.

"По закону выдвигать кандидатов могут только общественные объединения. Соответственно, нужна рекомендация от общественной организации. Нужна справка об отсутствии судимости, необходимо, чтобы судимости не было и у близких родственников", — отметил он.

Валерий Фадеев призвал граждан как можно активнее выдвигаться в наблюдательные комиссии: "Сегодня в ОНК есть профессиональный уклон — бывшие работники ФСИН активно работают в этих комиссиях. Есть и попытки монетизации своего положения в комиссии — были случаи, когда наблюдатели пытаются способствовать организации условно-досрочного освобождения. Словом, мы призываем людей не из уголовно-исполнительной системы выдвигаться в ОНК. Пусть это будут гражданские активисты, учителя, врачи. Это сделает работу комиссий более эффективной".