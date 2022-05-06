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Поволжье
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Экономика и бизнес

"Россети" внедрили в магистральном комплексе Поволжья современные цифровые системы передачи информации

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершена прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на 8 участках ЛЭП 220 кВ протяженностью 545 км и оснащены современным цифровым оборудованием 24 питающих центра в Поволжье. Проект "Россети ФСК ЕЭС" позволил повысить наблюдаемость сетевой инфраструктуры Самарской, Саратовской и Пензенской областей, эффективность технологического управления и надежность связей между энергосистемами Волги и Центра.

Фото: предоставлено ФСК ЕЭС

В ходе работ выполнено оснащение подстанций цифровыми системами передачи информации (ЦСПИ), строительство волоконно-оптических линий связи. На объектах установили оборудование со спектральным уплотнением, позволяющее передать через оптическое волокно максимально возможный объём данных и эффективно использовать имеющиеся оптические волокна в кабеле.

Новые участки ВОЛС проходят по магистральным линиям электропередачи, которые задействованы в электроснабжении территорий с населением 6,7 млн человек. Они обеспечивают выдачу мощности ключевым объектам генерации Поволжья. В числе потребителей — объекты РЖД, ПАО "Роснефть", ПАО "Газпром".

Также в рамках проекта внедрена инновационная отечественная разработка — оптическая автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки. Она позволяет дистанционно контролировать гололедную нагрузку на ЛЭП с использованием в качестве датчика оптического волокна, без размещения на опорах ЛЭП активного оборудования, требующего внешнего электропитания.

Общая протяженность ВОЛС в магистральных сетях Поволжья достигла 4 500 км. Цифровой связью обеспечено 85% всех энергообъектов. До конца 2022 года планируется строительство еще 313 км ВОЛС и оснащение цифровым оборудованием четырех подстанций 220-500 кВ в Нижегородской области и Республике Мордовия.

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