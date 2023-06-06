«Башнефть» оборудовала бензовозы системой цифрового контроля

"Башнефть" установила на бензовозах, поставляющих топлива с нефтебаз на АЗС, автоматизированные комплексы гарантированной доставки топлива российского производства.

Комплексы полностью исключают возможность сокрытия, порчи, хищения или подмены нефтепродукта в результате незаконного вскрытия автоцистерны. Об этом сообщает Департамент информации и рекламы ПАО "НК "Роснефть".

"Контроль качества топлива — один из ключевых приоритетов "Роснефти" в розничном бизнесе, — говорится в сообщении. — Компания внедряет современные цифровые технологии и расширяет различные виды сервиса для быстрого и комфортного обслуживания клиентов".

Автоматизированные комплексы гарантированной доставки топлива в автоматическом режиме передают онлайн и записывают геоданные о маршруте движения и состоянии отсеков цистерн с датчиков, установленных на бензовозах.

На сегодняшний день отечественной системой оснащены 28 бензовозов, принадлежащих ООО "Башнефть-Розница" (управляет сетью АЗС "Башнефти").