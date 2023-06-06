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Экономика и бизнес Республика Башкортостан

«Башнефть» оборудовала бензовозы системой цифрового контроля

РЕСПУБЛИКА БАШКИРИЯ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС
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"Башнефть" установила на бензовозах, поставляющих топлива с нефтебаз на АЗС, автоматизированные комплексы гарантированной доставки топлива российского производства.

Комплексы полностью исключают возможность сокрытия, порчи, хищения или подмены нефтепродукта в результате незаконного вскрытия автоцистерны. Об этом сообщает Департамент информации и рекламы ПАО "НК "Роснефть".

"Контроль качества топлива — один из ключевых приоритетов "Роснефти" в розничном бизнесе, — говорится в сообщении. — Компания внедряет современные цифровые технологии и расширяет различные виды сервиса для быстрого и комфортного обслуживания клиентов".

Автоматизированные комплексы гарантированной доставки топлива в автоматическом режиме передают онлайн и записывают геоданные о маршруте движения и состоянии отсеков цистерн с датчиков, установленных на бензовозах.

На сегодняшний день отечественной системой оснащены 28 бензовозов, принадлежащих ООО "Башнефть-Розница" (управляет сетью АЗС "Башнефти").

Теги: Роснефть Башнефть бензовоз автоматизация

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